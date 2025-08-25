Básquet: Santa Elena se clasificó para el Entrerriano Femenino U13

Desde el Repechaje, el seleccionado de Santa Elena se ganó una plaza para la cita en Villa Elisa.

El seleccionado de la Asociación de Básquet de Santa Elena (ABSE) obtuvo el primer puesto en el Repechaje del Campeonato Entrerriano Femenino de la categoría U13 que se desarrolló el domingo en Concordia, y se clasificó para la Fase Final del certamen organizado y fiscalizado por la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER).

Con una excelente actuación colectiva, el conjunto dirigido por Alexis Milesi ganó los dos encuentros de la jornada quedándose, de forma merecida, con el único boleto que estaba en juego para el Entrerriano que se realizará en Villa Elisa 30 y 31 de agosto.

En la semifinal del Repechaje, las chicas de la ABSE batieron 94 a 20 a Gualeguaychú con una estupenda labor de Julieta Plazaola, que sumó 31 puntos. Posteriormente, en la definición, le ganaron 61-58 al anfitrión Concordia con Valentina Álvarez y Martina Farías como estandartes, con 9 tantos cada una, para desatar el festejo en el gimnasio Gigante Verde del Club Estudiantes.

De esta forma, el representativo de la ABSE obtuvo un resultado histórico y jugará por el título provincial frente a sus pares de las Asociaciones de Colón, Pancho Ramírez y Paraná.

Plantel

Ludmila Romero (Urquiza), Martina Farías (Independiente) Aurelia Chamorro (Urquiza), Lara Medina (Comercio), Siomara Cepeda (Progreso), Julieta Plazaola (Independiente), Catalina Garnier (Comercio), Valentina Valdez (Progreso), Alma Rivero (Progreso), Valentina Álvarez (Independiente), Sol Milesi (Independiente), Ana Ruiz Díaz (Comercio), Elena Pucheta (Urquiza), Matilda Rodríguez (Comercio), DT: Milesi, Alexis.