Inicia otro juicio por jurados por “abuso sexual con acceso carnal agravado” en Gualeguaychú

Este lunes quedó integrado el jurado que participa del juicio que se desarrolla en los tribunales de Gualeguaychú, desde hoy y hasta el 28 de este mes. Es con el fin de establecer la “culpabilidad” o “no culpabilidad” en el legajo caratulado “I.O.A s/ abuso sexual con acceso carnal agravado”.

Las audiencias del proceso comenzaron luego de quedar constituido el jurado y tras recibir las instrucciones preliminares por parte del juez.

El vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú, Mauricio Derudi, es el juez técnico del juicio. El Ministerio Público Fiscal está representado por Lisandro Beherán. La defensa del imputado, que llega a juicio en libertad con medidas de coerción, es ejercida por la abogada María Amelia Angerosa.

Por tratarse la imputación de delitos contra la integridad sexual, el debate será a puertas cerradas.

Se trata del centésimo trigésimo séptimo juicio por jurados que se realizará en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.