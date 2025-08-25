Con votos del PJ, el Senado dio media sanción al proyecto que autoriza al gobierno a tomar deuda en dólares

En sesión especial, el Senado dio media sanción este lunes al proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo que autoriza al gobierno a tomar deuda por hasta 500 millones de dólares. Cuatro legisladores del peronismo acompañaron la iniciativa, pese a la oposición expresada por los candidatos a legisladores nacionales del PJ. Según se explicó desde la Casa Gris, la iniciativa apunta a poder reestructurar la deuda heredada y destinar recursos a obra pública y otros programas de gestión.

Las senadoras peronistas Nancy Miranda (Federal) y Gladys Domínguez (Feliciano) votaron afirmativamente el proyecto del oficialismo. Ya habían tenido una postura similar cuando se votó la disolución del Iosper y la creación de una nueva obra social. Domínguez, incluso, luego de ese debate dejó la bancada que conduce Martín Oliva (Uruguay) y formó un bloque unipersonal.

También apoyaron el proyecto del gobierno los senadores peronistas Juan Pablo Cosso (Villaguay) y Patricia Díaz (La Paz). Ambos habían anticipado su postura al firmar el dictamen de comisión que posibilitó el tratamiento.

Sumando a los de la totalidad del bloque oficialista, la iniciativa quedó aprobada con 12 votos positivos, suficientes para alcanzar la mayoría calificada que prevé la normativa. Ahora el proyecto pasa a la Cámara de Diputados donde será analizado en las comisiones correspondientes.

El texto del proyecto declara prioritaria “la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública provincial" y autoriza al Poder Ejecutivo a concretar “actos, operaciones, mecanismos y/o instrumentos financieros de crédito público, en moneda nacional o extranjera, que juzgue más apropiados para adecuar las condiciones emergentes de las obligaciones derivadas de la deuda pública provincial” hasta un monto total que no podrá exceder los U$S 500.000.000

También incluye la autorización para restituir al Tesoro Provincial los fondos erogados para pagos de deuda en lo que va del año.

Desde un sector del PJ, la iniciativa recibió cuestionamientos, especialmente de parte de Guillermo Michel y Adán Bahl, candidatos a legisladores nacionales por el peronismo.

“Consideramos que el Estado provincial no está en condiciones de afrontar y de abonar esa deuda”, explicó Bahl ante Radio Plaza. “No hay estudio de flujo de fondos y queremos hablar con los legisladores y los intendentes para que tomemos conciencia, de lo que va a implicar esta deuda que quieren llevar adelante”, añadió.

Michel, por su parte, advirtió que “lo que está buscando de manera irresponsable Rogelio Frigerio, y de espaldas a la sociedad es tomar esa deuda para ocuparse de gastos corrientes y dejarle el problema al que venga a la provincia cuando él se vuelva a Capital Federal”.