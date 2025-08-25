Con el aporte de un exPatronato, Deportivo Riestra goleó a Sarmiento de Junín

El Malevo se impuso por 3 a 0 ante el Verde y se ilusiona con clasificar a la Copa Sudamericana.

Deportivo Riestra superó a Sarmiento de Junín por 3 a 0 en el estadio Guillermo Laza, ubicado en el Bajo Flores, y festejó este lunes en la continuidad de la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Cristian Paz, el exPatronato Jonathan Herrera y Nicolás Benegas anotaron los goles del Malevo, que se ilusiona por clasificar a la Copa Sudamericana.

Su invicto de 23 compromisos en condición de local mantuvo su esencia cuando el conjunto liderado por Gustavo Benítez abrió el marcador a través de la pelota parada. La pegada de Rodrigo Gallo y el recurso aéreo de Pedro Ramírez le dieron la posibilidad a Cristian Paz de celebrar la mínima ventaja cuando el cronómetro de Pablo Echavarría recién superaba el primer cuarto de hora.

El trabajo en la semana continuó con una exposición notable, dado que el exPatronato Jonathan Herrera siguió generando peligro en el área defendida por Lucas Acosta, con movimientos premeditados que descolocaban a la última línea de la visita. Sin embargo, al experimentado delantero le faltaba precisión en el último toque.

Antes del descanso, Deportivo Riestra sufrió la baja por lesión de Gallo, quien debió ser reemplazado por Juan Randazzo; y cuando se reanudó el pleito Jonatan Gómez se puso al Verde al hombro para gestar las ocasiones ofensivas en busca del empate. Así, el ex atacante de Argentinos, Racing y Rosario Central se asoció con Iván Morales y Joaquín Ardaiz para preocupar a Nacho Arce, pero el delantero de Salto no estuvo fino en la definición del final. Por centímetros, los del Colorado Facundo Sava (también exPatronato) no lograron emparejar las acciones.

Por lo tanto, en el peor momento del Malevo, el excéntrico arquero que quebró la barrera de los 800 minutos sin recibir goles en su casa apeló a su exquisita pegada para iniciar un contragolpe perfecto. El esfuerzo de Antony Alonso y la resolución de Herrera completaron la conquista del 2 a 0 para empezar a liquidar el pleito.

Para el cierre, una obra individual de Nicolás Benegas transformó la vitoria en goleada. A pura gambeta, el Tanque selló el 3 a 0 para el delirio del público presente. Con los tres puntos garantizados, en el Bajo Flores se entusiasman con poner al día sus pasaportes, dado que la Copa Sudamericana de la próxima temporada está cada vez más cerca. En Junín, en cambio, son conscientes de que deben volver a la victoria para continuar con su único objetivo: evitar el descenso, señala Infobae.

Resumen del partido: