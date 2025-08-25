Los paranaenses Baltazar Itria y Priscila Vukonich hablaron tras sus podios panamericanos

El canotaje paranaense y entrerriano ocupó los primeros lugares de distintos podios de los Juegos Panamericanos Junior, que concluyeron este sábado en Asunción, Paraguay. El viernes, Priscila Vukonich y Baltazar Itria conquistaron sendas medallas doradas en el K4 500 metros femenino y masculino, respectivamente. El sábado, Balta repitió en el K2 500, junto a Vicente Vergauven. Tras semejantes actuaciones, brindaron declaraciones desde la capital guaraní.

“La competencia estuvo muy dura, más que nada por las condiciones climáticas, el viento de costado incomoda mucho a la hora de remar, más un 500 metros. Y bueno, con mi compañero por suerte estábamos preparados, habíamos entrenado en estas condiciones, con viento, entonces por suerte teníamos esa confianza de que podíamos igual y por suerte se dio”, resumió Itria.

El palista del Club Náutico Paraná (CNP) también elogió a su compañero Vergavuen, quien también ganó la dorada en el K4 500, la plateada en K1 1000 y el bronce en K1 500 masculinom, conquistas que le valieron ser abanderado en la ceremonia de cierre junto a Paulina Barreiro (medalla dorada en K1 200; K2 500 Mixto, junto a Agustín Sánchez, y K4 500 con Vukonich, Martina Catalano y Candela Velázquez; y plateada en K1 200). “Sí, sí, un animal, un animal, porque corrió un montón de carreras, corrió los dos K1, el K4, conmigo, corrió muchas carreras y aun así estuvo en todas, estuvo a la altura y se lo merece”, destacó el entrerriano sobre Vergauven.

De cara a su futuro, Balta reconoció que ahora se tomará unas vacaciones y luego se enfocará en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar), Rosario 2025. “Después empezaré a entrenar para la instancia selectiva para definir el equipo de verano”, completó.

Al momento de dedicar sus actuaciones, Baltazar Itria manifestó: “Para mi familia, obviamente, para mi familia que me vino a ver y a mi club, a todos mis entrenadores del Club Náutico Paraná; también al entrenador Santiago Bergero, que está hoy acá con nosotros. A ellos, a todos, muchas gracias”.

Priscila Vukonich y el balance de sus primeros Juegos Panamericanos Junior

La palista formada en el Club Náutico Paraná y actualmente en el Paraná Rowing Club, Priscila Vukonich, hizo un balance de su participación en la capital paraguaya que incluyeron una medalla dorada en K4 500 femenino y un cuarto puesto en K2 500, junto a Candela Velázquez.





“La verdad que estuvo durísima la carrera del K4. Nos teníamos fe porque venimos hace un montón, desde febrero, entrenando el K4. La verdad que estoy muy contenta con el resultado, creo que era lo que esperábamos también”, reconoció.

“Fueron mis primeros juegos. La verdad que la pasé muy bien. Ahora en una semana tengo el Sudamericano y el Panamericano de Canotaje. Así que me quedo una semana más para ese campeonato. También tengo los Jadar. Por suerte sí voy a estar. Es como que todo muy seguido, así que voy a tratar de llegar bien también con mis compañeros de Entre Ríos”, contó sobre sus próximos desafíos.

Por otra parte, Vukonich contó que había comenzado sus estudios universitarios pero los interrumpió por sus compromisos con el seleccionado argentino de canotaje de velocidad. “Había arrancado a estudiar, después, bueno, justo me llamaron para concentrar. Desde febrero estoy concentrando, así que se me complicaba un montón, tuve que dejar y me dediqué 100% al canotaje”, confesó.

Al momento de dedicar su participación en Asu2025, Priscila Vukonich expresó: “A mi familia que vino desde Paraná hasta acá a apoyarme, a mi familia que está en Paraná, a mis amigos, a mi entrenador, a mis amigos del club, que también gracias a ellos hoy estoy acá”.

Entrevista-producción: Gentileza Federico Bruno de Asunción