Tarjeta SUBE en Paraná: las personas con discapacidad deben renovar el beneficio

Desde la Municipalidad de Paraná informaron a esta semana vence el beneficio para personas con discapacidad de la Tarjeta SUBE. Es importante aclarar que aquel beneficiario que no haya realizado la renovación correspondiente, se le cobrará el boleto común. La fecha de vencimiento es el 31 de agosto.

El trámite puede ser realizado por el/la titular o, en su defecto, por padre, madre, tutor, familiar o acompañante terapéutico, siempre presentando la documentación que acredite el vínculo.

Documentación obligatoria:

-Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente

-DNI del beneficiario (original, no fotocopia)

-Tarjeta SUBE registrada a nombre del beneficiario (en caso de no tener o haber extraviado la tarjeta, puede utilizarse una nueva, siempre que no esté registrada a nombre de otra persona).