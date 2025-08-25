Claudio "Tano" Marciello se presenta en Paraná este viernes

Claudio "Tano" Marciello ofrecerá un recital en Limbo, ubicado en Güemes 1361, de la capital entrerriana. La presentación forma parte de la serie de actividades musicales que desarrolla el famoso guitarrista y compositor, con una trayectoria vinculada al rock y al metal argentino, con un recorrido solista que transita otros géneros. La cita será este viernes 29 de agosto a las 21:00.

Marciello es oriundo de San Justo, partido de La Matanza (Buenos Aires). Sus primeros pasos en la música se remontan a la década de 1970, cuando siendo niño comenzó a tocar la guitarra motivado por influencias familiares y por artistas internacionales de proyección como Carlos Santana. Durante su adolescencia participó en formaciones iniciales como Tronador y El Reloj, hasta que en 1995 fue convocado por Ricardo Iorio para conformar Almafuerte, banda con la que alcanzó un gran reconocimiento nacional. Su aporte resultó decisivo en la definición del sonido del grupo, aspecto que hizo que integrara la agrupación durante más de dos décadas.

Paralelamente, desarrolló una carrera solista que comenzó en 2001 con la edición del disco Puesto en marcha, en el que participaron músicos como Ricardo Iorio, León Gieco, Rubén Patagonia, Pappo y Chizzo Nápoli. Posteriormente editó los álbumes De pie (2004), Identificado (2010), Rock directo (2013), CTM (2017), Crudamente (2019) y En vivo (2020), además de una serie de EPs publicados entre 2021 y 2022 bajo el título Emergencia. Su más reciente trabajo discográfico, también llamado Emergencia, fue lanzado en junio de 2023, luego de haber adelantado parte de su contenido en formatos previos.

En su etapa actual, Marciello continúa actuando acompañado por una formación integrada por músicos jóvenes, entre ellos su hija Melina en batería. En los últimos años también realizó presentaciones en formato acústico y participó como invitado de artistas internacionales, entre los que se destaca Steve Vai, con quien compartió escenario en el Estadio Luna Park en 2023.

Las entradas están disponibles en TicketWay.