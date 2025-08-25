Americup: con sufrimiento, Argentina venció a Colombia y avanzó de ronda

El seleccionado argentino masculino de básquetbol logró sobreponerse a todo y terminó con victoria ante Colombia por 84-83 Así, los dirigidos por Pablo Prigioni lograron el segundo lugar del grupo.

Las figuras de los ganadores fueron Juan Fernández, con 36 puntos y 16 rebotes, y Gonzalo Corbalán, con 20 unidades. En los Cafeteros lo mejor fueron los 22 puntos y 10 asistencias de Braian Angola.

Ante todas las bajas de los internos, Argentina apostó a cuatro perimetrales y Juan Fernández como pivote definido. Desde allí presionó fuerte en primera línea y en el traslado para correr y lastimar a Colombia con el propio santafesino en la pintura (12 puntos) y un incisivo José Vildoza (5 puntos y 4 asistencias). Todos tomaron poco a poco confianza y los de Pablo Prigioni cerraron un gran primer cuarto al frente por 29-17.

Aprovechando algunas desatenciones defensivas de una Argentina que comenzó sus rotaciones y llegó a estar con cinco perimetrales, Colombia se mantuvo en juego. Argentina estuvo poco más de 7 minutos sin anotar de campo, dejó de alimentar a Fernández en la pintura, y los Cafeteros los aprovecharon con Jackson y Angola, más 10 rebotes ofensivos, para dar vuelta el juego con un 13-0 y llegar al entretiempo en ventaja por 41-40.

El tercer capítulo marcó la tendencia del cierre del segundo, con los Cafeteros crecidos en su intensidad y jugando a su ritmo. Argentina entró en ese apuro y forzó desde las ofensivas, además de sufrir en defensa para contener en el uno por uno, tanto en individual como desde la zonal que propuso. Pasando el meridiano, los de Prigioni mejoraron desde la defensa zonal sobre todo en las coberturas de la pintura y encontraron tiro en Fernández para volver al frente y cerrar arriba por 60-58.

A pesar de los errores defensivos, la dupla Fernández-Corbalán le permitió sostener un nivel anotador alto en una Argentina. Pero nuevamente las fallas y una Colombia que nunca se rindió con Roque y Atencia la llevaron al frente por 81-78. Desde allí un golpe a golpe donde la última fue para Argentina, con un triple de Fernández errado pero Brussino en el tiempo y lugar indicados para anotar de cachetada en el último suspiro, consigna Básquet Plus.