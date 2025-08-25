Boca negocia la transferencia del gualeyo Vicente Taborda al Panathinaikos de Grecia

El futuro del entrerriano Vicente Taborda, cuyo pase pertenece a Boca y hoy está a préstamo en Platense, estaría en el fútbol europeo, más precisamente en Grecia. Es que el Panathinaikos presentó una oferta por 4.500.000 de dólares por el 80 por ciento del pase del oriundo de Gualeguay.

El Xeneize, que se quedaría con un 20 por ciento pensando en una futura venta, ya inició gestiones con el Calamar, donde el jugador salió campeón del Apertura, ya que posee un 10% de la ficha y los derechos federativos.

Otro futbolista que negocia Boca es el defensor Marcelo Saracchi. El uruguayo quiere irse del club (entrena apartado del plantel) y Celtic de Escocia negocia un préstamo con cargo y opción de compra, aunque todavía restan acordar los montos definitivos, pero hay tiempo porque en Europa el mercado cierra el 1° de septiembre.

Desde La Ribera hay optimismo con cerrar ambas operaciones en las próximas horas. En el caso de Taborda, la buena relación entre Boca y Platense facilitaría la resolución del traspaso. Por Saracchi, la dirigencia busca elevar la cifra de la cláusula de compra, ya que la primera propuesta de los escoceses fue considerada demasiado baja. En caso de que no haya acuerdo, podrían evaluar cederlo sin opción.

El mediocampista de 24 años, que se formó en el club, fue una pieza clave en el título histórico de Platense en el Apertura, donde ya había tenido una buena etapa en 2022/23. En el Xeneize jugó por última vez en el primer semestre de 2024, cuando Diego Martínez era el técnico, pero nunca se ganó un lugar. En total registró 17 presentaciones con esa camiseta. Su venta le permitiría al Xeneize capitalizar una cifra importante y quedarse con un porcentaje pensando en su futuro en Europa.

En cuanto al lateral uruguayo, quien había arribado en agosto de 2023 y acumuló 52 partidos y cuatro goles, el desenlace parece inevitable. Después de haber sumado pocos minutos en el Mundial de Clubes, quedó marginado por Miguel Ángel Russo y empezó a entrenarse apartado del grupo. Boca considera que su salida es la mejor alternativa para todas las partes y que la cesión al Celtic encaja con ese plan, consigna TyC Sports.