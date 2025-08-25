Estudiantes superó a Aldosivi y escaló a la cima de la Zona A

Estudiantes de La Plata superó por la mínima expresión a Aldosivi de Mar del Plata y se trepó a la cima de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Este lunes, en el estadio Uno-Jorge Luis Hirschi, el Pincha se impuso con un gol de Leandro González Pírez, a los 12 minutos del primer tiempo.

El local no le dio respiro al Tiburón. Un cabezazo de Guido Carrillo que rebotó contra el poste significó la primera amenaza contra el arco defendido por Jorge Carranza. Y en la siguiente escena, un envío de Edwin Cetré encontró a Leandro González Pírez para que el central con pasado en River festejara el prematuro 1 a 0. Antes del primer cuarto de hora, los de Eduardo Domínguez ya habían hecho los deberes planteados en la previa.

Antes del descanso, el virtuoso atacante colombiano volvió a tener otra ocasión para ampliar la ventaja, pero el travesaño el ahogó el grito. El sonido metálico era una constante en la Ciudad de las Diagonales, consigna Infobae.

Las oportunidades desperdiciadas de Guido Carrillo en el complemento y el palo que le negó el festejo a Tiago Palacios fueron las situaciones que cargaron de tensión al cierre del encuentro, porque Estudiantes no lo podía liquidar y los de Mar del Plata se las ingeniaban para luchar por la igualdad. Un final abierto, con un marcador injusto, ya que la mínima diferencia no reflejaba lo que sucedía en el terreno. A pesar del sufrimiento innecesario, el León se quedó con los tres puntos y se convirtió en el único líder de su grupo. En La Plata sueñan en grande. Y dan pelea en los dos frentes.