Robo de bebés en Paraná: confirmaron la condena contra Marino González

Casación Federal confirmó la condena a Marino González por la sustracción de Sabrina Gullino Valenzuela Negro y de su hermano en la última dictadura en Paraná.

La Cámara Federal de Casación, Sala 3, rechazó los recursos de la defensa y ratificó la condena a Marino Oscar González, ex- integrante del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, quien fue condenado el 23 de noviembre de 2021 por el Tribunal Oral Federal de Paraná a la pena de 13 años por haber sido encontrado culpable de la sustracción y la supresión de la identidad de los mellizos, hijo e hija de los desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela. La sentencia fue emitida el 21 de agosto.