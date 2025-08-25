Un hombre murió tras chocar y prenderse fuego su auto

Un trágico accidente ocurrió este lunes alrededor de las 13:20 en un camino de ripio que conduce a Palavecino, pasando por la estancia Las Marías, en el departamento Gualeguaychú.

Según informó la Jefatura Departamental de Policía a ANÁLISIS, un automóvil Chevrolet Corsa, que circulaba de oeste a este, impactó contra la cabecera de un puente de hierro. El violento choque provocó que el vehículo se incendiara por completo, quedando su conductor atrapado en el interior.

Las pericias preliminares indicaron que tanto el rodado como el cuerpo del conductor resultaron calcinados. A partir de un pedido de localización radicado en la comisaría de Larroque a las 12:30, se presume que la víctima sería Ricardo Oscar Caballero, de 63 años, quien se había ausentado de su domicilio manifestando intenciones de quitarse la vida.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y se aguarda la intervención de personal de Criminalística. La fiscal Emilce Rivollier tomó intervención en la causa para esclarecer las circunstancias del hecho.