“La Justicia va a los barrios” estará el miércoles en Barrio “Las Rosas” de Paraná

El programa “La Justicia va a los Barrios”, del Poder Judicial de Entre Ríos, estará en el Centro de Salud “El Charrúa”, del Barrio Las Rosas, entre calles Poeta Murga y Poeta Seri de Paraná, el miércoles, 27 de agosto, ofreciendo acceso a justicia a los vecinos de la zona. El objetivo es acercar los servicios judiciales a la comunidad, facilitando trámites y consultas en un entorno cercano. Será de 9 a 12.

En el Centro de Salud atenderán las consultas de las personas jueces, funcionarios judiciales, defensores y fiscales, junto con equipos interdisciplinarios del Poder Judicial. Hará lo propio, personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) y del Instituto Provincial de Discapacidad (IproDI) y del Centro de Salud “El Charrúa”.

El programa “La Justicia va a los Barrios” es una iniciativa del Poder Judicial de Entre Ríos que busca acercar los servicios de justicia a la comunidad, permitiendo a los vecinos realizar trámites y recibir asesoramiento en su propio barrio. Esta propuesta es fundamental para garantizar el acceso a la justicia, especialmente para aquellos que enfrentan barreras geográficas o económicas para acceder a los tribunales.

¿Qué consultas y trámites se pueden hacer?

- Ante la Defensoría:

* Atención y asesoramiento en materia de cuota alimentaria, régimen de comunicación, tutela, restricción a la capacidad.

* Trámites ante Organismos Públicos tendientes a garantizar el derecho a la salud y a la educación.

- Ante la Fiscalía:

* Recepción de denuncias.

* Seguimiento de denuncias en trámite.

* Atención de consultas, vinculadas a la comisión de delitos.

- Ante el Juzgado de Paz: Concurrir con DNI

* Certificaciones de firmas en trámites previsionales, poderes, seguros de vida, formularios de becas.

* Declaraciones juradas para gestionar asignaciones familiares, becas y cobertura de obra social.

* Informaciones sumarias para tramitar beneficios previsionales, asignaciones familiares, obra social. (Concurrir con dos testigos mayores de 18 años con DNI)

* Informaciones sumarias para acreditar ingresos insuficientes, a fin de tramitar DNI sin cargo, y a fin de que ciudadanos extranjeros tramiten la radicación.

* Certificados de supervivencia.

* Certificación de copias de partidas de distintas provincias (que no tengan más de tres meses de expedidas).

* Certificación de copias de documentación de índole privada.

- Ante personal de ANSES:

Asesoramiento respecto de trámites de dicho Organismo: CODEM/ Asignaciones familiares/ AUH/ Seguimiento de exptes/ Apoderados/ Acreditación de datos personales/ Desempleo/ Certificado Escolar/ Libretas AUH/ Programa Hogar y Tarifa Social/ Monotributo Social/ PNC Invalidez.

- Ante la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de UADER:

Práctica sobre RCP y Primeros auxilios.

- Ante personal de IPRODI:

Asesoramiento sobre el trámite de Certificado Único de Discapacidad (CUD).

- Ante el Centro de Salud El Charrúa

Stand de promoción y prevención de Salud: consejería en salud, Control de TA. Control de peso y talla. Completar esquemas de vacunación: traer carnet. Consejería en diabetes, tabaquismo y alcoholismo.