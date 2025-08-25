La entrerriana Agustina Marín regresará a la Liga Nacional Femenina de Básquet

La escolta gualeguaychuense, con pasado en Berazategui, volverá al plano nacional tras su experiencia en el exterior.

La entrerriana Agustina Marín continuará su carrera profesional en El Talar y retornará a la Liga Nacional Femenina de Básquetbol. La escolta de 1,66 metros y 22 años, nacida el 6 de enero de 2003 en Gualeguaychú, viene de una importante experiencia en el exterior jugando para Campinas de Brasil.

En el conjunto brasileño, la perimetral compartió plantel con Melisa Gretter y se destacó en su faz anotadora. Anteriormente, la gualeguaychuense pasó por Obras, Berazategui y jugando Liga Sudamericana como refuerzo para equipos como Malvin de Uruguay.

Al conjunto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), también se incorporará Angelina Giacone, quien viene de jugar en Riachuelo e integró el Campus organizados por FIBA-NBA y WNBA. En este caso, se puede desempeñar como ala o ala pivote; mide 1,81 metros, tiene 19 años y nació en Santa Fe un 15 de septiembre de 2005.

"Agustina (Marín) ha ido creciendo constantemente en su carrera, confiamos muchos en su capacidad anotadora y siente la defensa y el juego de transiciones como quiere jugar el equipo”, expresó el entrenador Santiago Fleiras respecto de la entrerriana. “Angie (Giacone) tiene un gran entendimiento del juego con y sin balón y abre la cancha con su tiro externo. Es una joven con mucha experiencia", acotó.

Cabe destacar que la pretemporada de El Talar está en marcha con Luciana Delabarba, Julieta Alé, Rocío Cejas, Alessia Reale, Luna Cao, Macarena Estévez, Jazmín Herrera, Kiara Anfuso, Mayra Rudel Díaz, Norcaris Inagas, Catalina Degeorgi y las recientemente contratadas a la espera de la llegada de Estefani Fajardo bajo las órdenes del cuerpo técnico encabezado por Fieiras, con el asistente Federico Galante y el Preparador Físico Federico Álvarez.