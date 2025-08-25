Central Córdoba sorprendió a Belgrano de Córdoba en el Gigante de Alberdi

En el Gigante de Alberdi Belgrano entró dormido. A pesar de la expectativa que había generado el Pirata en la previa, en los primeros movimientos del espectáculo Central Córdoba de Santiago del Estero madrugó con un gol desde los vestuarios.

El pésimo despeje defensivo que interpretó Nicolás Meriano cayó en los pies de Iván Pillud, quien envió un preciso centro para la cabeza de Gastón Verón y Thiago Cardozo le facilitó el trabajo al delantero con una salida en falso que dejó al descubierto a su arco. Casi sin buscarlo, el Ferroviario se puso en ventaja cuando el cronómetro de Nazareno Arasa ni siquiera había llegado a los tres minutos.

En el comienzo del segundo tiempo, el elenco de Omar De Felippe volvió a golpear. Fue a través de un contragolpe letal que Diego Barrera capitalizó con un toque sutil para sellar el 2 a 0. La magnífica asistencia de Verón entre los centrales de Belgrano fue determinante para la conquista del atacante con pasado en Talleres.

Los de Ricardo Zielinski la pasaron tan mal, que el pedido de disculpas de Lisandro López después de observar la segunda tarjeta amarilla no fue suficiente para calmar el descontento cordobés. Y con superioridad numérica, el Ferroviario transformó el triunfo en goleada. Fue gracias a la combinación compuesta por Nazareno Funez y Barrera. Como si se tratara de un duelo personal, el ex goleador de La T volvió a celebrar ante la desesperada mirada de Thiago Cardozo. Los tres puntos se fueron para el norte argentino, pero también se celebraron en La Boutique, consigna Infobae.