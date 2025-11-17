Ahora la Patria reafirmó en Gualeguay "la construcción de un frente político para recuperar la provincia"

Los integrantes de Ahora la Patria se reunieron en la ciudad de Gualeguay para ratificar la necesidad de fortalecer un frente político que reúna a peronistas y progresistas entrerrianos. “El objetivo es aportar a la unidad del campo nacional y popular para poder resistir las medidas de miseria, ajuste y entrega de soberanía contra nuestra patria que afectan a nuestro pueblo, a las cuales nos somete el gobierno de Javier Milei”, sostuvieron a través de un parte de prensa.

En el encuentro, los militantes del proyecto que llevó como cabezas de lista a Carolina Gaillard y Paola Rubattino destacaron “la importancia de generar una propuesta para una Entre Ríos humana, productiva e igualitaria para todas y todos los entrerrianos”.

Los participantes expresaron su solidaridad con Gaillard y Rubattino ante el intento de sanción impulsado por el Partido Justicialista y remarcaron que lo que se necesita es “articular un programa para recuperar la provincia y la Nación en 2027, un programa en el que puedan confluir todos los sectores del campo nacional y popular y no perseguir a compañeros y compañeras que pidieron promover un debate partidario que no se dio”.

En esa línea, afirmaron que “es momento de mirar hacia adelante y construir, con compromiso, militancia y generosidad, un programa que vuelva a representar a los entrerrianos”.

Dicho programa “debe pensar el ambiente, la salud, la educación y el trabajo desde una perspectiva humanista”, acotaron.

Finalmente, militantes de toda la provincia que fueron parte de Ahora 503 ratificaron su voluntad de seguir articulando un espacio “que represente la voz del campo nacional y popular en Entre Ríos”.