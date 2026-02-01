Arroyo Paranacito: encontraron el cuerpo del hombre que se ahogó este domingo

El muchacho se encontraba acampando y al intentar sacar una línea de pesca que se había trabado, cayó al agua.

Este domingo, un hombre falleció por ahogamiento en el arroyo Paranacito, en inmediaciones del puente de hierro de ruta provincial 35.

La policía informó que el muchacho se encontraba acampando con familiares y al intentar sacar una línea de pesca que se había trabado, cayó al agua y ya no pudo salir.

Se trata de Oscar González, de 35 años, domiciliado en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires.