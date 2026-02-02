Gilbert celebrará la XIX Fiesta del Reencuentro con dos jornadas de música, desfile y actividades

La localidad de Gilbert, en el departamento Gualeguaychú, realizará este viernes 6 y el sábado 7 de febrero la XIX edición de la Fiesta del Reencuentro, un evento cultural y social organizado por instituciones locales. La celebración contará con espectáculos musicales, un desfile de agrupaciones tradicionales, patio gastronómico y espacios para emprendedores y artesanos.

Las actividades comenzarán el viernes 6 a las 21 con la realización de la Segunda Peña Pre-Reencuentro, una jornada artística que reunirá a bailarines y músicos de distintos puntos de la región. El escenario contará con la participación del Ballet Raíces de mi Pueblo, además de las presentaciones de Carlos Darrichón, Gabriela Germano junto a Keila Zitterkopf, Fausto Caballero, Jorgito Muñoz, Valentín Díaz, Florencia Aizaga y Omar Romero y sus Guitarras. También integrarán la grilla El Rata Bailantero y Los Majestuosos del Chamamé, en una programación que combinará expresiones musicales tradicionales y populares vinculadas al folclore regional.

El sábado 7 se llevará adelante la jornada central de la celebración, que comenzará a las 19 con el desfile de agrupaciones tradicionalistas y la participación de los Carreros del Volga, una de las postales características del encuentro. Posteriormente, a las 20, se desarrollará el acto oficial de apertura, que incluirá la presentación del Taller Municipal de Danza Estilizada, dirigido por el profesor Martín Sánchez. Tras la apertura protocolar, el escenario principal recibirá a diferentes artistas y conjuntos musicales entre los que se encuentran Sentimientos del Corazón, Bondioni y Grupo, Litoral Chamamecero, El Patrón del Chamamé, Los Sureños del Chamamé, Los Amigos Alemanes, Chay Alzamendes y El Akorde.

Además de los espectáculos musicales, la fiesta contará con un patio gastronómico que ofrecerá diversas propuestas culinarias elaboradas por instituciones y emprendedores locales. También habrá stands destinados a la exposición y comercialización de productos artesanales y emprendimientos de la zona.

Desde la organización informaron que, por razones de seguridad y logística, no estará permitido el ingreso al predio con conservadoras. Sí se podrá asistir con equipo de mate y sillones.

La festividad se celebra desde el año 2006, y en cada edición deja una ganancia positiva desde lo económico en las instituciones, que arrancan con un saldo positivo el comienzo de sus actividades cada año.

El evento se desarrollará con entrada libre y gratuita.