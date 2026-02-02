Delincuentes en moto chocaron contra un auto y fueron detenidos: habían asaltado a jubilados en Paraná

Dos jóvenes delincuentes fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia tras haber asaltado a una pareja de adultos mayores que tomaba mate en la vereda de su casa, en calle Pascual Palma al 900 de la ciudad de Paraná. El procedimiento policial se concretó luego de que los sujetos protagonizaran un accidente de tránsito durante su huida.

El hecho se desencadenó cuando los delincuentes, que se movilizaban en una motocicleta, abordaron a las víctimas. Según el relato del propietario de la vivienda, el acompañante —que vestía una camiseta de Argentina— descendió del rodado e increpó al hombre para sustraerle el teléfono celular y un par de anteojos. Tras un breve forcejeo, el asaltante logró su cometido y escapó junto a su cómplice, que vestía una remera roja.

La fuga terminó abruptamente minutos después en la intersección de las calles General Espejo y E. Caraffa, donde los motociclistas colisionaron contra un automóvil. En el lugar del siniestro, personal del Grupo de Infantería Adiestrada (GIA) logró aprehender al acompañante, mientras que el conductor de la moto logró escapar a pie inicialmente.

Poco tiempo después, el conductor que se había dado a la fuga se presentó de manera espontánea y voluntaria en la dependencia policial para ponerse a derecho. Ante esta situación, la fiscalía en turno ordenó el secuestro de la motocicleta y el traslado de ambos sujetos a la Alcaidía de Tribunales, donde permanecen alojados.