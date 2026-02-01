Un nuevo operativo de donación multiorgánica en Paraná benefició a cinco pacientes

Entre los receptores se encuentra un bebé de un año en situación de emergencia nacional.

En la madrugada de este sábado 31 de enero se llevó a cabo un nuevo proceso de donación multiorgánica en el Hospital San Martín de Paraná, que permitió beneficiar a cinco personas que se encontraban en lista de espera para trasplante. Entre los receptores se encuentra un bebé de un año en situación de emergencia nacional.

El procedimiento fue realizado por el equipo de la Unidad Coordinadora del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Entre Ríos (Cucaier), dependiente del Ministerio de Salud provincial, con el acompañamiento de un equipo especializado proveniente de Buenos Aires.

Cabe citar que este proceso de donación multiorgánica es el cuarto realizado en la provincia en lo que va del año, al que se suman otros procedimientos de donación de tejidos.

Desde la cartera sanitaria se destacó el gesto solidario de una familia entrerriana que, en un momento de profundo dolor, respetó la voluntad expresada por la persona fallecida a favor de la donación de órganos, lo que permitió que cinco pacientes accedan a distintos trasplantes, entre ellos un paciente pediátrico en emergencia nacional.

Asimismo, se resalta el compromiso y la experiencia del personal del Hospital San Martín que acompaña cada proceso de donación, así como la colaboración de los Bomberos Voluntarios de Paraná, el personal aeroportuario y las fuerzas policiales que brindaron apoyo logístico.

Finalmente, desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos, en nombre de las personas trasplantadas, de sus seres queridos y de toda la sociedad, se agradece a la familia donante por la decisión de dar posibilidades de vida, aún en esta situación.