Gimnasia venció a Aldosivi y recuperó la sonrisa en el bosque platense

El Lobo triunfó por 3 a 1 en el Bosque, donde también le había ganado a Racing en el debut.

Gimnasia y Esgrima La Plata derrotó a Aldosivi de Mar del Plata este lunes y obtuvo su segunda victoria (también de local) en la continuidad de la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Fue 3 a 1, en el estadio Carmelo Zerillo del Bosque, con goles de Nicolás Barros Schelotto, de tiro libre, Agustín Auzmendi, de cabeza, y Marcelo Torres, de penal. El Tiburón, que igualó de manera parcial gracias a la conversión de Federico Gino, de penal, sigue sin ganar en el año.

El Lobo impuso las condiciones del encuentro desde el inicio del enfrentamiento. El equipo de Fernando Zaniratto se hizo cargo de tomar las riendas del desarrollo del juego ante un Aldosivi que presentó grandes dificultades para resistir los ataques del local. En este contexto, Nicolás Barros Schelotto abrió el marcador a los 14 minutos con un nuevo golazo de pelota parada: ejecutó un tiro libre cerca del córner que terminó con un teledirigido ingresando sobre el ángulo del arco defendido por Axel Werner.

Ante un transcurso en el Gimnasia dominaba, Aldosivi se encontró con un penal por una mano dentro del área por parte de Renzo Giampaoli que fue convalidado después del llamado del VAR. Federico Gino ejecutó la pena máxima de forma sublime y estampó el 1-1. Desde entonces, el desarrollo del enfrentamiento fue mucho más parejo, con ambos equipos generando aproximaciones de peligro.

Cuando el duelo se encaminaba a terminar igualado, Gimnasia volvió a adelantarse en el marcador de la mano de Agustín Auzmendi, quien convirtió de cabeza tras un centro de Pedro Silva Torrejón. Inmediatamente, Joaquín Novillo le cometió penal a Marcelo Torres. El delantero Tripero agarró la pelota y, con un remate cruzado, puso el 3-1 final, señala Infobae.

El triunfo le permitió al Lobo meterse entre los primeros puestos de la zona B con seis puntos, mientras que el Tiburón sigue sin ganar y se mantiene con dos unidades. De cara a la próxima jornada, Gimnasia visitará a Barracas Central el lunes 9 de febrero a partir de las 17. Por su parte, Aldosivi recibirá en Mar del Plata al Rosario Central de Ángel Di María.