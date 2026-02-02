Catriel y Paco Amoroso ganaron el Grammy a Mejor Álbum Alternativo Latino

Catriel y Paco Amoroso cierran un año de éxito tras recibir el premio Grammy a Mejor Álbum Alternativo Latino en los Grammy's 2026. El dúo que conquistó corazones internacionalmente con su Tiny Desk y recorrió el mundo entero con su disco Papota, concluye el proyecto más importante de sus carreras con el galardón más importante de la industria musical.

Este domingo 1 de febrero, el dúo estuvo presente en la edición número 68 de los premios y lo celebró arriba del escenario agradeciendo por el reconocimiento por el EP lanzado el 2025. De este modo, los cantantes y artistas perfomáticos lograron ganarle en la terna a ganándole a Aterciopelados, Bomba Estereo, Los Wizzards y, su compatriota, Fito Páez.

"Estamos muy agradecidos con esta oportunidad que nos dieron. A nuestra familia, a nuestro equipo, a Argentina y a toda Latinoamérica, los amamos", dijo Paco Amoroso cuando subió al escenario a recibir el premio. Fieles a su estilo excéntrico, la dupla arribó a Los Ángeles con un look en composé con tonos beiges, colores de pelo innovadores y lentes a juego. De esta manera, volvieron a poner el nombre de Argentina en boca del mundo entero.