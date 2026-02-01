Pasacalles y arrepentimiento: Luciano Castro intenta recuperar a Griselda Siciliani

Luciano Castro no quiere dar por terminada su relación con Griselda Siciliani y mandó colocar un pasacalles en la puerta de la casa de la actriz en un intento por reconquistarla.

Tras la escandalosa ruptura provocada por versiones de infidelidad por parte de Castro, en las últimas horas el periodista Pepe Ochoa se acercó al domicilio de Siciliani para confirmar la información y se encontró con el mensaje a la vista de todos.

“Me llegó un dato hermoso: Luciano Castro está desesperado por volver con Griselda Siciliani y le mandó a poner un pasacalles en la puerta de su casa”, relató la “suricata” de LAM antes de dirigirse al lugar.

Minutos más tarde, ya en el sitio, Ochoa confirmó la primicia y leyó el texto que llamó la atención de los vecinos y transeúntes: “Te amo, Griselda, hasta el fin. Te extraño mucho. Luciano”.

Todo indica que el actor estaría decidido a revertir el desenlace y a demostrar públicamente su intención de reconciliarse. En su entorno cercano habría reconocido que cometió errores en el pasado.

En cuanto a Siciliani, su situación actual se mantiene bajo un estricto hermetismo, por lo que habrá que esperar los próximos días para saber si existe la posibilidad de una reconciliación o si el vínculo entre ambos no tiene retorno.

Fuente: Noticias Argentinas.