Tres detenidos tras allanamientos en Villaguay y Concordia por tenencia de armas y estupefacientes

En Villaguay y en Concordia se secuestraron drogas y armas. En total hay tres detenidos.

La Policía de Entre Ríos -con la orientación del Ministerio Público Fiscal y los Juzgados de Garantías- realizaron tres allanamientos vinculados con el delito de narcomenudeo: uno en Villaguay y dos en Concordia.

En Villaguay se pudo secuestrar 16 envoltorios de nylon, conteniendo en su interior sustancia estupefaciente (Clorhidrato de cocaína), arrojando un pesaje total de 12,6 gramos. También se secuestró un envoltorio de nylon conteniendo en su interior sustancia estupefaciente (marihuana), con un pesaje 1,8 gramos. Además, de dinero en efectivo por la suma de 565.800 pesos; 4 teléfonos móviles. En este procedimiento fueron identificados tres personas (2 hombres y 1 mujer).

Concordia

Por su parte, en Concordia se realizaron dos allanamientos.

En el primero se hizo en jurisdicción de la Comisaría Segunda en un domicilio ubicado en calle Tala y Saavedra, donde se secuestró un celular, armas de fuego (revólveres calibres .32, .38), una pistola calibre .22 y una escopeta). Como consecuencia, se detuvo a un hombre de 52 años.

Y en jurisdicción de la Comisaría Séptima, el allanamiento se realizó en un domicilio de calle Pedro Duarte y Diamante, donde se pudo secuestrar un revólver calibre .22, cartuchería, 350 gramos de cocaína, teléfonos celulares, la suma de 275.000 pesos y anotaciones de interés para la causa. En este procedimiento quedaron dos personas detenidas: una por tenencia de armas y otra por drogas.