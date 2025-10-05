Canapino ganó por cuarta vez en el año en el Turismo Carretera

Canapino ganó clasificación, su serie (no fue la más rápida) y la final en San Nicolás.

Este domingo se desarrolló la 12ª final de la temporada del Turismo Carretera en el autódromo de San Nicolás. Antes debieron desarrollarse las series, en donde se produjo el cambio que otorgó más interés a la carrera.

Es que después de imponerse en la pole, Agustín Canapino ganó su serie, pero no fue la más rápida. El de Chevrolet terminó su batería en ocho minutos, ocho segundos y 557 milésimas, por delante de Santiago Mangoni y el uruguayense Nicolás Bonelli.

La más rápida fue la tercera, que terminó en manos de Matías Rossi luego de siete minutos, 31 segundos y 246 milésimas. El Misil terminó por delante de Otto Fritzler e Ignacio Faín en una batería en la que Agustín Martínez finalizó octavo.

De esta manera, Rossi se aseguró partir como líder, con Canapino y Facundo Chapur (ganador de la segunda serie por delante de Julián Santero y Germán Todino) como seguidores. En la segunda batería (la más lenta) Werner terminó 11°.

Y la final dio lo que prometía. Bajo un cielo amenazante fueron varios los autos que abandonaron la competencia por salirse del camino. Un ejemplo es el de Chapur, que había largado desde el tercer lugar, pero no consiguió terminar la carrera.

Adelante, el mano a mano entre Rossi y Canapino se estiró hasta el final. Aunque el de Chevrolet parecía tener un mejor auto, la mano del piloto oriundo de Del Viso permitió que hubiera espectáculo hasta el final. Recién a dos vueltas del cierre y luego de tres relanzamientos finalmente se produjo el sobrepaso para la victoria de Canapino.

El de Arrecifes se quedó con la victoria luego de 42 minutos, 34 segundos y 781 milésimas más que entretenidas de competencia. Atrás llegaron Rossi y Julián Santero, que se prenden en la lucha por la Copa Coronación (Rossi entraría como piloto de último minuto).

El uruguayense Nicolás Bonelli fue el mejor de los entrerrianos finalizando en el sexto lugar de competencia a cinco segundos y 236 milésimas del vencedor. Mariano Werner logró una muy buena remontada y terminó en el 17° lugar, a 13 segundos y 586 milésimas luego de una clasificación que lo condenó a partir desde atrás. Agustín Martínez, por su parte, fue el último de los pilotos que consiguieron terminar la competencia: terminó 36° a 46 segundos y 607 milésimas.

En la Copa Coronación el líder es Agustín Canapino con 108 puntos y cuatro victorias, seguido de Santero con 82,5 y Santiago Mangoni con 74. Werner es el último con 28 unidades, pero con la victoria necesaria para ser campeón.

Resultados | Turismo Carretera | Fecha 12 (en San Nicolás)

1°) Agustín Canapino (Chevrolet): 42’34”781/1000.

2°) Matías Rossi (Toyota): a 1”912/1000.

3°) Julián Santero (Ford): a 3”493/1000.

4°) Santiago Mangoni (Chevrolet): a 3”852/1000.

5°) Ignacio Faín (Torino): a 4”873/1000.

6°) Nicolás Bonelli (Ford): a 5”236/1000.

---

17°) Mariano Werner (Ford): a 13”586/1000.

36°) Agustín Martínez (Ford): a 46”607/1000.



Copa Coronación | Turismo Carretera

1°) Agustín Canapino (Chevrolet): 108 puntos.

2°) Julián Santero (Ford): 82,5.

3°) Santiago Mangoni (Chevrolet): 74.

4°) Mauricio Lambiris (Ford): 56,5.

5°) Christian Ledesma (Chevrolet): 51.

---

12°) Mariano Werner (Ford): 28.



Tres de último minuto:

1°) Matías Rossi (Toyota): 247,5 puntos.

2°) Marcos Landa (Chevrolet): 229,5.

3°) José Urcera (Ford): 224,5.

---

5°) Nicolás Bonelli (Ford): 200,5.

8°) Agustín Martínez (Ford): 193,5.

De momento, Rossi, Landa y Urcera ingresarían a la Copa Coronación sin victorias y en las posiciones 4° (72,5 puntos), 5° (59,5) y 7° (52), respectivamente.