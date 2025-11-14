El tchoukball cerrará la temporada en Chajarí

Este domingo, el tchoukball cerrará la temporada 2025 en la ciudad de Chajarí.

La localidad de Chajarí será el epicentro de la acción en la Liga Regional de Tchoukball, ya que se disputará la última fecha del Torneo Clausura, certamen organizado por la Federación de Tchoukball de Entre Ríos. La acción se disputará en la jornada de domingo.

La actividad tendrá lugar en el gimnasio del Club Atlético Vélez Sarsfield, desde las 8.30, y reunirá a equipos representantes de Chajarí, Concordia, Federal y Mocoretá, quienes protagonizarán un total de nueve partidos distribuidos en las categorías Mayores Masculino y Mayores Femenino.

Una vez finalizados los encuentros, se realizará la premiación a los mejores equipos de la competencia y se reconocerá con el galardón “Hermann Brandt” (creador del tchoukball) a jugadores de cada jurisdicción, no por su destreza y habilidad, sino por los valores que tiene como el compromiso, el esfuerzo, la responsabilidad y la empatía con el otro.

Con entrada libre y gratuita, la organización de la competición invita a toda la comunidad a acercarse para conocer de cerca una disciplina que continúa expandiéndose año tras año en la región.

Además, para quienes no puedan asistir, la jornada contará con transmisión en vivo vía streaming a través de YouTube.

Los partidos de este domingo

8.30: Vélez Chajarí B-Concordia (Masculino).

9.40: Mocoretá-Ferro Federal (Masculino).

10.50: Ferro Federal-Mocoretá (Femenino).

12: Vélez Chajarí-Concordia (Femenino).

13.10: Ferro Federal-Vélez Chajarí A (Masculino).

14.20: Vélez Chajarí B-Mocoretá (Masculino).

15.30: Vélez Chajarí-Ferro Federal (Femenino).

16.40: Concordia-Mocoretá (Femenino).

17.50: Vélez Chajarí A-Concordia (Masculino).