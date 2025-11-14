Ecos de lo Jondo: música y danza para celebrar el flamenco

Este viernes 14 de noviembre, a las 21, la Casa de la Cultura de Entre Ríos será escenario de "Ecos de lo Jondo", un espectáculo que se presentará en Paraná en el marco del Día del Flamenco y que propone un recorrido por las expresiones de la tradición andaluza. La presentación tendrá lugar en la sede ubicada en la esquina de Carbó y 9 de Julio, con entrada arancelada.

Según difundió la organización, el espectáculo busca poner en escena la intensidad del arte que surge tanto del dolor como de la alegría y que se expresa a través de silencios, gritos, ritmos y gestos. Desde la producción explican que la intención es permitir que ese eco "hable", que el público reciba la vibración de lo jondo y que cada persona pueda transitar su propia lectura del espectáculo.

El evento se enmarca en las celebraciones por el Día del Flamenco, fecha que recuerda la incorporación de este arte al Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Desde el equipo organizador destacan que la propuesta apunta a generar un espacio de encuentro entre artistas y espectadores, apelando a la potencia del flamenco como una forma de expresión que la hace surgir la historia desde el cuerpo y la voz. Lo jondo no se explica, se siente, se comparte y se manifiesta.

Las entradas se encuentran disponibles de manera anticipada al 343 4760756 o consultar las publicaciones de @cuatrolatidosflamenco.