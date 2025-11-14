Una noche de comedia e improvisación de la mano de 4 Empanadas Stand Up Club

Taurus Cafetería será el escenario de una nueva propuesta humorística en Paraná, con un espectáculo de improvisación y stand up organizado por el grupo 4 Empanadas Stand Up Club. La presentación tendrá lugar este viernes 14 de noviembre, a partir de las 21, en el local ubicado en Alameda de la Federación 507 y se desarrollará bajo modalidad a la gorra.

La función contará con la participación de tres artistas locales, Jorge Martínez, Alejandro Haimovich y Gabriela Reisenauer. Cada uno desarrollará una rutina basada en situaciones cotidianas y observaciones personales, mientras que los segmentos de improvisación permitirán el intercambio directo con el público, un aspecto característico de la compañía.

La organización explicó que la actividad se realiza con la intención de promover el trabajo de comediantes locales y continuar generando espacios culturales nocturnos en la ciudad.

Para acompañar la velada, el lugar ofrecerá una variedad amplia de comidas y bebidas.

Desde el establecimiento recomendaron realizar reservas para garantizar un lugar, ya que el aforo es limitado. Las reservas pueden hacerse al número 343 5117292.