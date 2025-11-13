Minitah despide el año con humor, música y purpurina

Minitah realizará este viernes 14 de noviembre su último show del año, una propuesta que combina stand up, personajes delirantes y la impronta festiva que las caracteriza. La cita será a las 21, en la esquina de Victoria y La Rioja, un espacio que se transformará en escenario abierto, con barrita bajo los árboles y un selfie point que promete sorpresas para el público.

La noche tendrá como figura invitada a La Pitonisa Arriba Va, interpretada por María Luz Gómez, que llegará con sus desopilantes predicciones e incluso —según promete— con los números del Gordo de Navidad. También participará la comediante Eve Schneider, presentada por el trío como “nuestra amiga personal”.

El equipo anfitrión, Minitah —integrado por Caro Rossier, Paula Chilotegui y Dani Rudel— adelantó que la despedida de temporada será “a puro brillo y purpurina”, en una noche pensada para compartir humor al aire libre.

El espectáculo es a la gorra, con sugerencia mínima, y requiere reserva previa a @standupminitah, debido a la capacidad limitada del lugar.