Se realizará una jornada de celebración a la figura de José Hernández

La ciudad de Concepción del Uruguay rendirá homenaje a José Hernández, autor del Martín Fierro y figura central de la literatura gauchesca argentina, con una celebración que busca recuperar tradiciones populares y acercarlas a toda la comunidad. El evento se realizará este viernes 14 de noviembre, desde las 19, en la zona de El Espinillo, donde distintas instituciones educativas municipales llevarán adelante una representación colectiva que tendrá como eje un casamiento criollo inspirado en las escenas costumbristas de Molina Campos.

La iniciativa se desarrollará a partir del trabajo conjunto de seis Centros de Desarrollo de la Niñez, la Escuela Municipal "Lorenzo Sartorio", la Escuela-Taller "Tadea Jordán" y la Escuela Municipal de Artes y Oficios "Héroes de Malvinas". Estas nueve unidades educativas vienen preparando desde hace semanas la puesta en escena para recrear la ambientación, la vestimenta y los rituales propios de una ceremonia matrimonial del ámbito rural argentino. La colaboración entre docentes y estudiantes permitió reconstruir detalles históricos que hacen referencia a las representaciones más conocidas del universo criollo, en especial las ilustraciones de Molina Campos que retrataron la vida cotidiana de los gauchos.

El casamiento criollo será el núcleo del homenaje, pero la actividad incluirá también música en vivo y danzas tradicionales. La Dirección de Educación destacó que este tipo de actividades permiten vincular los contenidos escolares con expresiones artísticas y costumbristas que forman parte del patrimonio regional.

A lo largo de la jornada, se podrá recorrer los distintos espacios montados por las instituciones participantes, que prepararon escenografías, personajes y representaciones breves que refieren a la historia del gaucho y la vigencia del Martín Fierro como obra fundamental de la literatura nacional.

La actividad será libre y gratuita.