Godoy Cruz empató con Riestra y perdió la categoría

Este sábado por la tarde, Godoy Cruz, San Martín de San Juan y Aldosivi definieron qué equipos perdían la categoría. En ese contexto, al elenco mendocino le tocó recibir a Deportivo Riestra: necesitaba de una victoria y sabía que aun obteniéndola si o si tendría que jugar un desempate.

Pero el partido empezó torcido para el Tomba. Esto se debe a que el Malevo encontró la ventaja a los 19 minutos, luego de recuperar un balón en la mitad de la cancha y lanzar un contragolpe que continuó con un pase de Nicolás Benegas para Alexander Díaz por la banda derecha. El atacante avanzó y devolvió el balón para Benegas, que definió en la puerta del área chica para el 1-0 parcial.

Para fortuna del local, la igualdad llegó rápido. El tanto fue de Santino Andino, que ejecutó un tiro libre desde el costado izquierdo con el afán de que sea un centro, pero nadie lo desvió y acabó metiéndose por el costado izquierdo del arco de Nahuel Manganelli. Gol y esperanza para el Tomba, pero no fue suficiente.

Aunque empujó hasta el final por un triunfo que era obligatorio si pretendía mantener la categoría, el equipo mendocino no encontró los caminos y acabó empatando 1-1. La igualdad lo dejó con 29 puntos en la penúltima posición de la tabla anual, apenas un punto por encima de San Martín de San Juan.

Sin embargo, esto significó la pérdida de la categoría debido a que el Santo sanjuanino descendió por la tabla de los promedios, en la que fue el último. De esta manera, Godoy Cruz concluyó una temporada para el olvido en cuanto a lo futbolístico con un descenso que parece inmerecido para su evolución dentro de la Primera División, pero que resulta justo por los resultados dentro de este campeonato.

El Malevo, por su parte, cerró la temporada con 52 puntos, en la quinta posición de la Tabla Anual y con lugar asegurado en la Copa Sudamericana. En su grupo marcha tercero, aunque podría perder la posición dependiendo del resultado de Vélez Sarsfield ante River: un triunfo del Fortín lo bajará al cuarto puesto.

-SÍNTESIS-

Godoy Cruz 1-1 Deportivo Riestra.



Goles:

19’PT: Nicolás Benegas (RIE).

22’PT: Santino Andino (GOD).



Formaciones:

Godoy Cruz: Franco Petroli; Juan Escobar, Tomás Rossi, Federico Rasmussen; Facundo Altamira, Vicente Poggi, Nicolás Fernández, Andrés Meli; Daniel Barrea, Agustín Auzmendi y Santino Andino.

DT: Omar Asad.



Deportivo Riestra: Nahuel Manganelli; Mariano Bracamonte, Juan Randazzo, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Alexander Díaz, Mateo Ramírez, Milton Céliz, Antony Alonso; Nicolás Benegas.

DT: Gustavo Benítez.



Cambios:

ET: ingresó Rodrigo Sayavedra por Mateo Ramírez (RIE).

ET: ingresó Gonzalo Abrego por Andrés Meli (GOD).

16’ST: ingresó Mateo Mendoza por Juan Escobar (GOD).

16’ST: ingresó Nahuel Ulariaga por Agustín Auzmendi (GOD).

20’ST: ingresó Gabriel Obredor por Nicolás Benegas (RIE).

27’ST: ingresó Jonatan Goitía por Pedro Ramírez (RIE).

31’ST: ingresó Jonathan Herrera por Alexander Díaz (RIE).

36’ST: ingresó Misael Sosa por Daniel Barrea (GOD).

39’ST: ingresó Luca Martínez Dupuy por Vicente Poggi (GOD).



Amonestados:

11’PT: Federico Rasmussen (GOD).

28’PT: Nicolás Fernández (GOD).

42’PT: Nahuel Manganelli (RIE).

6’ST: Mariano Bracamonte (RIE).

37’ST: Tomás Rossi (GOD).



Árbitro: Facundo Tello. VAR: Lucas Novelli.



Estadio: Feliciano Gambarte.

Video: Liga Profesional.