Villaguay: una joven motociclista sufrió graves lesiones tras chocar contra un camión

Una joven motociclista sufrió graves lesiones tras protagonizar un siniestro vial en la ciudad de Villaguay. El hecho ocurrió en la mañana de este martes en la intersección de H. Yrigoyen y Sarmiento, donde intervino personal policial de la Jefatura Departamental Villaguay.

El siniestro ocurrió alrededor de las 11.15, cuando un camión que circulaba por calle Sarmiento colisionó con una motocicleta que se desplazaba por la zona. Como consecuencia del impacto, la conductora de la moto, de 20 años, resultó lesionada y fue trasladada de manera inmediata por una ambulancia de Emergencias al Hospital Santa Rosa.

Desde el nosocomio se indicó que la joven presentaba una fractura en clavícula y excoriaciones en brazos y piernas, recibiendo asistencia médica y afortunadamente quedó fuera de peligro.

El hecho fue comunicado al Fiscal en turno. En el lugar trabajó personal del Comando Radioeléctrico, Sección Judiciales y División Policía Científica, informó Ahora.com.