El presidente Javier Milei estará hoy en Paraná y se reunirá con el gobernador Frigerio

Javier Milei llega este sábado a Paraná, por primera vez como Presidente de la Nación. En ese marco, se reunirá con el gobernador Rogelio Frigerio, con quien estrechó una alianza electoral en la provincia, y convocan a un encuentro con la militancia en la Costanera Baja en horas de la tarde, ante un fuerte operativo de seguridad.

El encuentro está previsto para este sábado a las 18, en la esquina de Laurencena y Acuerdo de San Nicolás de Paraná, en Costanera. Se dará en el marco de la campaña electoral, de cara a las Legislativas del 26 de octubre, en búsqueda de una victoria en los comicios donde se votarán cinco diputados y tres senadores nacionales de Entre Ríos.

Estarán presentes también Andrés Laumann, quien encabeza la boleta para diputados, y Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida que ocupan los dos puestos expectantes de ingresar al Senado con un triunfo libertario en Entre Ríos. Cabe recordar que el gobernador colocó a la actual presidenta del Consejo de Educación, Alicia Fregonese (PRO), en el segundo lugar para Diputados y a su ministro de Planeamiento, Darío Schneider (UCR), tercero en la lista.

Frigerio destacó la visita de MileiEste viernes Frigerio, en contexto de campaña electoral, pidió el voto: “Tanto el gobierno nacional como nosotros entendemos que el esfuerzo de tantos argentinos y entrerrianos durante estos meses no se tire por la borda y podamos salir adelante”.

El mandatario entrerriano consideró que actualmente “la politica se divide entre quienes quieren que le vaya bien al gobierno nacional y los que quieren que le vaya mal”. Y se ubicó en el primer grupo.

A pesar de su acuerdo electoral Frigerio ratificó su defensa “con uñas y dientes” de los intereses de los entrerrianos. Valoró que con la Casa Rosada tiene “diálogo permanente” y citó ejemplos de las disputas de gestión abiertas. “Siempre vamos a reclamar lo que nos parece justo, como la deuda del Anses con nuestra Caja de Jubilaciones y la discriminación desde hace años de la Secretaría de Energia con la represa de Salto Grande”, mencionó.

Fuente: Ahora.