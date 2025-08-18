"Dita" llega al Foro Cultural UNL con dos funciones en el ciclo Viernes de Escénicas

El ciclo, organizado por la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Nacional del Litoral, suma una nueva propuesta a su programación con la presentación de Dita, la obra seleccionada en la más reciente convocatoria de Foro Abierto Escénicas. La cita será el viernes 22 de agosto en el Foro Cultural UNL, ubicado en 9 de Julio 2150, con dos funciones consecutivas: la primera a las 20:00 y la segunda a las 21:30.

Dita propone un relato de iniciación atravesado por la comedia y el trabajo fino sobre el lenguaje. La protagonista, Rita, es una joven porteña que desde su nacimiento convive con la dificultad de pronunciar la letra R, y es a partir de ese tropiezo fonético que la obra despliega una búsqueda sobre la identidad, los vínculos familiares y los ritos de crecimiento. El dispositivo elegido es el monólogo, ya que permite escuchar la voz de Rita en distintos momentos de su vida, mientras repasa recuerdos de la infancia, escenas de la escuela primaria, el desconcierto de la adolescencia, el descubrimiento del primer amor y, finalmente, un suceso que reordena su historia y marca un antes y un después en la percepción de sí misma.

El origen del material se encuentra en un texto de Brenda Di Spalatro que fue tomado como base para una adaptación a cargo de María Agustina Arriola y Valentina Muzzachiodi. La versión resultante privilegia la cercanía con el público y la economía de recursos, en línea con las búsquedas del ciclo que promueve formatos ágiles. El vestuario, también resuelto por Arriola, aporta señales discretas que acompañan el tránsito del personaje por distintas edades y estados de ánimo. La puesta en escena y la dirección general están a cargo de Valentina Muzzachiodi, responsable además del diseño y la operación de luces. La construcción visual y la comunicación de la obra se completan con el diseño y la gestión de redes a cargo de Lara Cereijo, tarea que acompaña la circulación del proyecto en plataformas digitales y contribuye a su posicionamiento dentro de la programación del Foro Cultural UNL. El resultado es un dispositivo compacto, de cuarenta minutos de duración, apto para todo público.

Dita se presenta en el marco de Foro Abierto Escénicas, instancia que desde la UNL impulsa la exhibición de trabajos seleccionados por convocatoria, con especial foco en voces emergentes, proyectos en proceso y miradas que buscan la escena desde lenguajes contemporáneos. Para esta fecha, la producción programó dos funciones con horarios escalonados que facilitan la asistencia y la rotación del público, un esquema que en ediciones anteriores demostró favorecer la accesibilidad y la calidad de la recepción.

Las entradas tienen un valor general de $12.000 y pueden adquirirse en la boletería del Foro Cultural UNL. Para realizar reservas, llamar al 342 4877660.