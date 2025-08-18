Un hombre amenazó de muerte al intendente de Concordia, escapó, se peleó a golpes con policías y fue detenido

En horas de la noche de este domingo, un altercado en el cual un hombre amenazó al intendente de Concordia, Francisco Azcué, terminó con una persecución, golpes y la detención del muchacho.

Según se informó a ANÁLISIS, el episodio ocurrió en el sector del estacionamiento del hospital Masvernat de la localidad, donde se encontraba el intendente. Allí lo cruzó un hombre quien comenzó a insultarlo y lo amenazó de muerte, por lo que debió intervenir la Policía.

El sujeto salió corriendo e ingresó a un domicilio abandonado ubicado cerca del nosocomio, donde agredió con una escalera y golpes de puño a un efectivo policial. Finalmente, fue reducido y quedó detenido en la Alcaidía, a la espera de la imputación formal en la Fiscalía.