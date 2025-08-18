Un hombre amenazó de muerte al intendente de Concordia, escapó, se peleó a golpes con policías y fue detenido

El episodio ocurrió en el estacionamiento del hospital Masvernat.
En horas de la noche de este domingo, un altercado en el cual un hombre amenazó al intendente de Concordia, Francisco Azcué, terminó con una persecución, golpes y la detención del muchacho.
Según se informó a ANÁLISIS, el episodio ocurrió en el sector del estacionamiento del hospital Masvernat de la localidad, donde se encontraba el intendente. Allí lo cruzó un hombre quien comenzó a insultarlo y lo amenazó de muerte, por lo que debió intervenir la Policía.
El sujeto salió corriendo e ingresó a un domicilio abandonado ubicado cerca del nosocomio, donde agredió con una escalera y golpes de puño a un efectivo policial. Finalmente, fue reducido y quedó detenido en la Alcaidía, a la espera de la imputación formal en la Fiscalía.