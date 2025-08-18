Recreativo frenó el envión de Estudiantes y Talleres mantuvo su liderazgo

El Rojo se impuso ante Paracao y sigue invicto en la Conferencia 2 de la Liga Provincial.

Recreativo derrotó a Estudiantes 78 a 65 y dio la nota de la tercera fecha de la Conferencia 2 de la Liga Provincial de Mayores. El conjunto dirigido por Oscar Heis se impuso con autoridad y frenó el andar del Albinegro en la competencia que organiza la Federación de Básquet de Entre Ríos.

El Bochas salió de perdedor y consiguió una muy buena victoria para sus pretensiones. Tuvo un primer cuarto de alto vuelo. Metió un parcial de 22 a 8 que lo dejó bien parado. Después, las acciones se emparejaron, aunque con Recreativo con una luz importante en el tablero, lo que le permitió manejar el trámite con seguridad.

Facundo Mackinnon con 14 tantos y 18 rebotes fue el jugador del partido, bien secundado por Lucio Frávega con 18 puntos y Alan Guanco con 16. En el CAE, Román Rodríguez con 16 tantos y Bautista Fernández con 15 fueron los máximos artilleros.

Por su parte, Talleres sumó su tercer triunfo seguido y es uno de los punteros del grupo. El Rojo superó a Paracao por un cerrado 77 a 74 en choque de elencos paranaenses.

El CAT tuvo un muy buen inicio de partido, metió un parcial de 29 a 18 para entusiasmarse. Si bien el elenco del sur de la capital provincial limó la desventaja, la visita no aflojó en su objetivo y pudo cerrar a favor un partido muy importante.

Pablo Bandeo fue determinante en el ganador con 25 puntos, al igual que Juan Alzamendi, autor de 23 tantos. En el local, Joaquín Cabré registró 25 unidades y Felipe Mitre terminó con 15.

Quique dio un paso importante al derrotar en Santa Elena a Progreso por 82 a 74 para mezclarse entre los mejores de la conferencia.

Hans Feder Ponce con 26 tantos y 14 rebotes fue la figura del ganador, además de Graciano Moreno con 15 puntos, Martín Planas con 10 e Ignacio Varisco con 10. En Progreso, Juan Salinas con 23 puntos fue el goleador, mientras que Nicolás Ramírez totalizó 17 tantos.

Resultados Conferencia 2

Paracao 74 – Talleres 77

Independiente 58 – Urquiza 70

Progreso 74 – Quique 82

Recreativo 78 – Estudiantes.65

Posiciones: Talleres y Urquiza 6, Quique, Estudiantes 5, Paracao, Recreativo, Urquiza 4 puntos, Progreso e Independiente 3 puntos