Gabriel Gómez y el triunfo de Patronato: “Sufrimos por demás el partido, pero había que ganar”

Patronato afianzó su fuerte localía con un sufrido triunfo ante Arsenal de Sarandí por 1 a 0, gracias a un gol de Valentín Pereyra a los 15 minutos del primer tiempo y se afianzó en los puestos de clasificación al Reducido de la Primera Nacional de fútbol. En rueda de prensa, el entrenador Gabriel Gómez analizó la victoria y admitió: “Sufrimos por demás el partido, pero había que ganar”.

El director técnico del Santo, que llegó a los 41 puntos en la Zona A, comenzó ante los periodistas haciendo un análisis del trámite del juego: “Fue un partido muy difícil. En el primer tiempo, después del gol, era como que no había mediocampo. Era ataque por ataque. Estábamos un poco ansiosos. En el segundo bajamos un poco pero nunca estuvimos bien equilibrados en lo defensivo. Nos metimos muy atrás, sacábamos y errábamos en las transiciones, entonces lo sufrimos por demás al partido. Pero había que ganar, contra un rival que pelea el descenso y creo que se ganó por que se aprovechó el error que cometió el rival”.

En cuanto a la diferencia en el marcador, Gómez consideró: “Había que ganarlo. No es ajustada por el 1 a 0, pero lo sufrí demasiado y sufrimos todos al partido. Pero también hay que tener en cuenta el contexto en el que se juega. Quedan pocas fechas y hay que ponerse en el lugar de los chicos”.

Por otra parte, el exAlvarado de Mar del Plata sostuvo que los dirigidos por Darío Franco –últimos con 24 puntos y en zona de descenso– llevaron al conjunto entrerriano a jugar en su propio campo. “No sé si nos complicaron, porque en situaciones de gol creo que tuvimos más o menos las mismas. Pero lo sufrimos bastante al partido. Ha sido de los partidos de local que más jugamos en nuestro campo”, confesó.

Acerca del arbitraje de Julio Barraza, con varios fallos polémicos a favor del elenco del Viaducto, el entrenador indicó: “En el primer tiempo, nos sacó a todos. Pero Julio (Barraza) es así, entonces hay que entenderlo. Después yo hablé con los jugadores y se calmaron un poco”. Y a continuación explicó la sustitución de Valentín Pereyra en el entretiempo: “Estaba amonestado y era un peligro. Además tenía cuatro amarillas y esta era la quinta”.

Por último, Gómez pidió tener en cuenta el momento y “ponerse en la piel del jugador” en este momento del campeonato. “Son situaciones muy difíciles. Hay que ponerse en la piel del jugador. No es que el jugador no quiere. Faltan pocas fechas, el equipo va ganando, el rival está peleando por no irse al descenso y te está atacando, y yo lo dije en la semana: Arsenal tiene muy buenos jugadores de mitad de cancha hacia adelante. Producto de esa mezcla, no podíamos salir”, concluyó.