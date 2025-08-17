Milei eliminó el fondo para el manejo del fuego y las heladas agravan la posibilidad de incendios

Los gobiernos provinciales de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, anunciaron la articulación con el Gobierno nacional para avanzar la elaboración de acciones conjuntas para la prevención, el control y el manejo del fuego en la región del Delta del río Paraná. La instancia se dio luego que el presidente, Javier Milei, disolviera el fideicomiso con el que se financiaba el Plan Nacional del Manejo del Fuego. La decisión se da en un momento de alerta por focos ígneos en la zona de islas. Un escenario que está condicionado por una gran cantidad de material combustible que se generó por las intensas bajas temperaturas, se explicó a ERA Verde.

En los primeros días de agosto, los gobierno de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, se reunieron para coordinar un protocolo de actuación para combatir incendios de magnitud en la zona de humedales que comparten las tres provincias en el Delta. En la reunión llevada adelante en Rosario, también se planteó fortalecer la formación de brigadistas y reforzar la protección del ambiente. De esta instancia, según la información oficial, también participaron autoridades nacionales. Lo llamativo fue que en los partes de prensa gubernamentales no se aludió a una noticia que inquieta a baqueanos, pobladores, brigadistas y conocedores del terreno y sus características. Esto es que se eliminaron los fondos para el Plan Nacional de Manejo del Fuego.

En efecto, mediante el decreto Nº 463/2025, firmado el 7 de julio pasado, el Poder Ejecutivo Nacional disolvió “el Fideicomiso Financiero y de Administración para la administración del ‘Fondo Nacional del Manejo del Fuego’ creado por el artículo 30º de la Ley N° 26.815 y sus modificaciones”. El argumento es corregir desviaciones del dinero y eficientizar el gasto. La disposición figura en su artículo 4º entre otras que elimina otro tipo de fondos. De este modo, el del Manejo del Fuego, deja “de existir como herramienta específica y los recursos que lo integraban pasaron a formar parte del presupuesto general del Ministerio de Seguridad”, explicó dando cuenta de la novedad el medio El Auditor Info.

Equipamiento y más

La periodista, Bárbara Godoy, dató que creado en 2020, este plan estaba nutrido por tres fuentes clave: Un porcentaje del 0,3% de las primas de seguros (excepto los de vida), aportes del Tesoro Nacional y donaciones externas. En 2022 recaudó $10.334 millones y en 2023, más de $22.500 millones, que se destinaron a la compra de equipamiento, contratación de personal, obras de infraestructura, capacitaciones y estudios.

“Su eliminación no borra al Sistema Federal del Manejo del Fuego, que sigue existiendo con participación de provincias, Parques Nacionales y la Ciudad de Buenos Aires, pero sí debilita su capacidad operativa, al dejarlo sin una fuente exclusiva de financiamiento y supeditado a decisiones administrativas de otra área del Estado con prioridades distintas”, planteó Godoy.

Pasto seco

La disolución del fideicomiso que inquieta a organizaciones socio ambientales y activistas en el territorio, se da en un momento que se da una alta volatilidad del material combustible a campo.

Consultado por ERA Verde, un especialista biólogo explicó que esto se da por la existencia de un grupo de plantas que se las conoce como anuales, que tienen un ciclo de vida corto, mueren en el invierno. “Cuando llegan las heladas, las plantas se congelan las substancias y líquidos de las células y pueden producir, en algunas, la rotura de las membranas plasmáticas. Cuando se descongelan, con las membranas celulares rotas, terminan muriendo las células y las hojas que quedan en esa condición. A veces la parte subterráneas de la planta no lo sufre, pero sí la de la superficie, aérea. Cuando eso muere, comienza a perder el agua por la deshidratación y queda la materia orgánica seca, con un 12% al 15% de humedad, que la hace susceptible de ser quemada, más si es herbáceas”, indicó a Era Verde.