Gimnasia le ganó a Mitre de Posadas y respira

El "Lobo" ganó por primera vez en la segunda etapa del torneo.

Este domingo, Gimnasia de Concepción del Uruguay recibió a Bartolomé Mitre de Posadas en el marco de la quinta fecha en la Fase Reválida del Torneo Federal A. El árbitro del juego por la Zona B en el estadio Manuel y Ramón Núñez fue Jorge Etem.

Gimnasia peleó, buscó y le costó mucho, pero finalmente en el segundo tiempo logró quebrar la voluntad de su contrincante. Fue a los 37 minutos, cuando Nicolás Germanier venció la valla defendida por Guillermo Bachke y le dio la victoria al conjunto uruguayense, que quebró la mala racha.

Este triunfo no es solo la primera vez que suma en condición de local en lo que va del torneo, sino que además es la primera vez que gana en esta etapa. Con cinco puntos, Gimnasia quedó en la octava posición de la Zona B por encima de Sol de América (cuatro) y Crucero del Norte (dos).

Bartolomé Mitre, por su parte, quedó con siete puntos y ahora se encuentra en igualdad de unidades con respecto a Ben Hur de Rafaela, en el último puesto de clasificación solo por diferencia de gol.

En la próxima fecha, Gimnasia jugará un duelo clave en Formosa ante Sol de América; mientras que Mitre será anfitrión de Ben Hur en un partidazo dentro de la lucha por la clasificación.

-SÍNTESIS-

Gimnasia 1-0 Bartolomé Mitre.



Gol:

37’ST: Nicolás Germanier.



Formaciones:

Gimnasia: Pedro Bravo; Nicolás Suárez, Jonathan Benítez, Nicolás Gómez, Ariel González; Lautaro Altamirano, Pablo Hofstetter, Agustín Favre, Nicolás Germanier; Agustín García y Lautaro Soto.

DT: Ángel Gómez.



Bartolomé Mitre: Guillermo Bachke; Katriel Lukoski, Elías Medeiro, Richard Rodríguez, Jorge Velazco; Gastón Giraudo, Leonardo Morales, Gonzalo Melgarejo, Kevin Sarza; Axel Brizuela e Ignacio Valsangiácomo.

DT: Miguel Salinas.



Árbitro: Jorge Etem.



Estadio: Manuel y Ramón Núñez.

Resultados | Reválida B | Federal A | Fecha 5

Sábado 16/8:

Defensores de Belgrano 1-1 El Linqueño.

Boca Unidos 1-0 Sarmiento.



Domingo 17/8:

Gimnasia 1-0 Bartolomé Mitre.

Sportivo AC 0-0 Sol de América.

Ben Hur 3-1 Crucero del Norte.

Posiciones - Reválida B

1°) Boca Unidos: 12 puntos.

2°) Sportivo AC: 10.

3°) Sarmiento: 9.

4°) El Linqueño: 8.

5°) Bartolomé Mitre: 7.

6°) Ben Hur: 7.

7°) Defensores de Belgrano (VR): 5.

8°) Gimnasia: 5.

9°) Sol de América: 4.

10°) Crucero del Norte: 2.