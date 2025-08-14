Nutricionistas denunciaron a Santiago Maratea por promocionar un té que supuestamente ayuda a bajar de peso

Los profesionales se basan en el artículo 12 de la Ley de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), que establece que sólo médicos y nutricionistas pueden sugerir el consumo de productos dietéticos o dietarios.

El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires denunció al influencer Santiago Maratea por haber promocionado un té que supuestamente ayuda a bajar de peso. Definieron su accionar como “agraviante, irresponsable e intrusivo” y a través de una carta documento le exigen que se retracte de los dichos y expresiones vertidas en sus redes sociales, principalmente en Instagram.

“Tomamos esta decisión porque, como establece el artículo 12 de la Ley de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), no se puede sugerir el consumo de productos dietéticos o dietarios cuando no sos ni médico ni nutricionista”, señaló Laura Salzman, presidenta de la entidad profesional bonaerense.

“Las y los nutricionistas somos muy cuidadosos en ese sentido porque estudiamos, nos formamos y entendemos los riesgos que implican estas cosas para la salud. A veces parece inocente recomendar un té o una vitamina, pero puede resultar realmente peligroso. Por eso está regulado por la Ley de Trastornos de la Conducta Alimentaria”, destacó Salzman.

“Más allá de lo formal y de lo legal, a partir de la denuncia, exigimos el cese de esta publicidad encubierta y buscamos que la sociedad tome conciencia que detrás de estas recomendaciones hay empresas farmacéuticas y alimenticias. Estas industrias eligen a estos personajes porque son los canales perfectos para llegar a la comunidad de manera rápida y masiva. Por otra parte, nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de cuidar a la población”, concluyó el comunicado.

El té "para bajar de peso" que promocionó Maratea

“De este té es la primera vez que te voy a hablar y sí, te ayuda a bajar de peso”, comenzó diciendo Maratea en un reel que publicó en la red social Instagram. “Ayuda a tu cuerpo a que use los carbohidratos mejor como energía y no que los acumule como grasa, aparte de que evita esos picos de glucosa que te dan hambre a la media hora”, detalló, como si fuera todo un profesional de la salud.

“Si lo quieren probar, háganlo con información, y no como ciertos nutricionistas arrogantes que a pesar de tener un título, no investigan y desinforman”, se jactó el influencer. "A todas las nutricionistas que me están bardeando, quiero decirles que me parecen unas traumadas", respondió a las primeras críticas que recibió por parte de profesionales de la salud.

Santiago Maratea, el infuencer de las colectas

Uno de los hechos que hicieron viral al personaje de Maratea fue su insistencia en organizar colectas para todo tipo de causas: desde un niño con una enfermedad poco frecuente que necesitaba un medicamento muy costoso para su tratamiento, hasta aportes para la deuda millonaria del club Independiente, una organización que trabaja con niñeces trans vulnerables o la asistencia ante los incendios en Corrientes.

Las campañas para recaudar fondos son promocionadas por el influencer en sus propias redes sociales --solo en Instagram cuenta con 3.3 millones de seguidores--. En varias oportunidades, Maratea aclaró que se queda con un porcentaje de lo recaudado a modo de "comisión".

Sin embargo, su iniciativa solidaria no estuvo exenta de polémicas. Cuando organizó en 2023 la recaudación de fondos para Independiente, la Inspección General de Justicia (IGJ) denunció irregularidades en el fideicomiso creado para administrar esos fondos.

Fuente: Página 12.