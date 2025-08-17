Tragedia en Santa Fe: cuatro obreros fallecieron por la caída de un montacargas

El suceso ocurrió al mediodía en un edificio situado en calle San Carlos al 1.000, en la ciudad de San Lorenzo.

Una tragedia laboral sacudió la provincia de Santa Fe este domingo, cuando cuatro obreros perdieron la vida en un siniestro en una obra en construcción. El suceso ocurrió al mediodía en un edificio situado en calle San Carlos al 1.000, en la ciudad de San Lorenzo, a unos 23 kilómetros de Rosario.

Los trabajadores, oriundos de Villa Ocampo, se encontraban realizando tareas de albañilería. La tragedia se desató cuando intentaban descender a la planta baja a bordo de un montacargas. El elevador se desplomó desde un noveno piso después de que un cable tensor se cortara.

Cuatro de los cinco obreros que iban en el montacargas fallecieron en el acto o camino al hospital. Inicialmente, tras el rescate realizado por los Bomberos Zapadores de Santa Fe, se confirmó la muerte de tres trabajadores en el lugar. Los dos restantes fueron trasladados de urgencia, pero uno de ellos falleció antes de llegar al centro de salud.

El quinto trabajador sobrevivió al desplome, aunque resultó gravemente herido. Actualmente, permanece internado en grave estado en el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

