Tras aliarse con dirigentes de distintos partidos, el PS sostiene que la “honestidad es un valor innegociable”

El Partido Socialista se expresó tras la alianza con dirigentes de distintos partidos para presentar una lista de candidatos para octubre. “Entrerrianos Unidos es una nueva fuerza plural y diversa que participará en las elecciones legislativas nacionales del próximo mes de octubre”.

“Esta decisión surge de la convicción de que Entre Ríos, con su historia y su presente, tiene la responsabilidad de dar un paso hacia adelante en medio de la profunda crisis política, social y moral que estamos atravesando. La Argentina vive hoy un tiempo de desencanto. Un gobierno nacional que ha hecho de la crueldad un método, que gobierna desde el resentimiento y ha decidido descargar el peso del ajuste sobre los jubilados, los trabajadores, los estudiantes, las personas con discapacidad y los más pobres. Frente a esta política sin alma y un peronismo sin respuestas que sigue preso del pasado y sus lógicas de poder, ‘Entrerrianos Unidos’ nació de un principio sencillo y profundo: la honestidad como valor innegociable”, señalaron.

En un parte de prensa, señalaron: “En tiempos en que la política está degradada y desprestigiada, decidimos abrir las puertas a hombres y mujeres de diferentes corrientes políticas —peronistas, radicales, socialistas, desarrollistas, humanistas, demócratas cristianos— pero con una condición común: la transparencia, la integridad y la claridad de poner los intereses de los entrerrianos por encima de todo”.

Nuestros candidatos

Aseguraron que “el espacio ‘Entrerrianos Unidos’ presenta como candidatos a hombres y mujeres que representan la diversidad y la riqueza política de nuestra provincia: Gustavo Guzmán, Sofía Gan y Santiago Haddad para diputados nacionales y Héctor Maya y Fernanda Sanzberro para senadores nacionales”.

“La unidad de los entrerrianos es el único camino y el futuro no está en la confrontación eterna ni en la resignación, sino en un proyecto común que recupere el trabajo, la producción y la dignidad. Por eso, hoy afirmamos con fuerza que el nuevo espacio para construir el futuro de nuestra provincia y de la Argentina se llama “Entrerrianos Unidos” en el marco de provincias unidas”, manifestaron.

Sobre este 17 de agosto, indicaron que “en este día en que recordamos la muerte del General José de San Martín, evocamos su ejemplo: él nos enseñó que sin unidad no hay victoria posible y que solo con unidad los pueblos crecen”.