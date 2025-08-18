Cierre de listas de las elecciones 2025: los candidatos del peronismo en cada provincia

Presionado por el acuerdo entre Javier Milei y Mauricio Macri, el peronismo logró inscribir el frente Fuerza Patria en 14 jurisdicciones del país y en las diez restantes selló alianzas con otras fuerzas políticas y partidos locales.
En la provincia de Buenos Aires se conocieron los candidatos un día antes del plazo máximo para el cierre de listas, tras la intervención de Cristina Kirchner, pero en otros distritos las tensiones dificultaron la inscripción de los integrantes de las boletas; en algunos apenas se difundieron quiénes las encabezarán.
Provincia de Buenos Aires
Candidatos a diputados nacionales:
Jorge Taiana
Jimena López
Juan Grabois
Vanesa Siley
Sergio Palazzo
Teresa García
Horacio Pietragalla
Agustina Propato
Hugo Moyano
Fernanda Díaz
Sebastián Galmarini
Fernanda Miño
Hugo Yasky
Mariana Salzman
Nicolás Trotta
Ciudad de Buenos Aires
Candidatos a senadores nacionales
Mariano Recalde
Ana Arias
Candidatos a diputados nacionales
Itaí Hagman
Kelly Olmos
Santiago Roberto
Lucía Cámpora
Catamarca
Candidatos a diputados nacionales
Fernando Monguillot
Claudia Palladino
Alberto Natella
Chaco
Candidatos a senadores nacionales
Jorge Capitanich
Magda Ayala
Rodrigo Ocampo
María Laura Zacarías
Candidatos a diputados nacionales
Sergio Dolce
Julieta Campo
Juan Manuel García
Luisina Lita
Córdoba
Candidatos a diputados nacionales
Pablo Carro
Corrientes
Candidatos a diputados nacionales
Raúl “Rulo” Hadad
Chubut
Candidatos a diputados nacionales
Juan Pablo Luque
Lorena Elisaincin
Entre Ríos
Candidatos a senadores nacionales
Adán Bahl
Adriana Meza Torres
Candidatos a diputados nacionales
Guillermo Michel
Laura Marclay
Andrés Sabella
María Fabiana Leiva
Jacob Minguillón
Formosa
Candidatos a diputados nacionales
María Graciela de la Rosa
Néstor Fabián Cáceres
Mirta Mabel Retamozo
Camilo Javier Orrabalis
La Pampa
Candidatos a diputados nacionales
Abelardo Ferrán
Lichi Marín
Ceferino Almudevar
Mónica Valor
Federico Ignaszewski
Rodecia Bernelli
La Rioja
Candidatos a diputados nacionales
Gabriela Pedrali
Ricardo Herrera
Ariana Olima
Ariel Bejarano
Mendoza
Candidatos a diputados nacionales
Emir Félix
Marisa Uceda
Matías Stevanato
Flor Destéfanis
Fernando Ubieta
Misiones
Candidatos a diputados nacionales
Oscar Herrera Ahuad
Neuquén
Candidatos a senadores nacionales
Silvia Sapag
Sebastián Villegas
Carina Ortiza
Pablo Maldonado
Candidatos a diputados nacionales
Beatriz Gentile
Fernando Pieroni
Mecedes LamarcaJ
uan Celli
Magdalena Jacobo
Lautaro Luque
Río Negro
Candidatos a senadores nacionales
Martín Soria
Ana Marks
Héctor Leineker
Candidatos a diputados nacionales
Adriana Serquis
Leandro Costa Brutten
Zulma Romero
Salta
Candidatos a senadores nacionales
Juan Manuel Urtubey
Nora del Valle Giménez
Candidatos a diputados nacionales
Emilio Estrada
San Juan
Candidatos a diputados nacionales
Cristian Andino
Romina Rosas
Fabián Gramajo
San Luis
Candidatos a diputados nacionales
Jorge “Gato” Fernández
Gloria Petrino
José Farías
Natalia Zabala Chacur
Sergio Tamayo
Blanca “Beby” Pereyra
Santa Cruz
Candidatos a diputados nacionales
Juan Carlos Molina
Moira Lanesan Sancho
Javier Belloni
Amadeo Figueroa
Santa Fe
Candidatos a diputados nacionales
Caren Tepp
Agustín Rossi
Alejandra Borgatta
Oscar “Cachi” Martínez
Santiago del Estero
Candidatos a senadores nacionales
Gerardo Zamora
Elia Esther del Carmen Moreno
Candidatos a diputados nacionales
Jorge Mukdise
Cecilia Ines López Pasquali de Balmaceda
Astor Aníbal Padula
Tierra del Fuego
Candidatos a senadores nacionales
Cristina López
Federico Runin
Candidatos a diputados nacionales
Paulo Agustín Tita
Paola MancillaTucumán
Candidatos a diputados nacionales
Osvaldo Jaldo
Gladys Medina
Javier Noguera
Elia Fernández
Juan Manzur
Carolina Vargas Fernández
Miguel Acevedo