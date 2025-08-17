En un partidazo, Banfield se lo dio vuelta a Estudiantes

El estadio Florencio Sola recibió este domingo el partido entre Banfield y Estudiantes por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El duelo por la Zona A contó con el arbitraje de Nicolás Ramírez, acompañado en el VAR por Pablo Echavarría.

Durante los primeros minutos Estudiantes se aprovechó de los fallos de Banfield para generar sus chances. De hecho, una mala salida del Taladro permitió la apertura del marcador a los 20 minutos. Fue Santiago Arzamendia quien anticipó un pase fallido y avanzó unos metros hasta poder sacar un remate cruzado contra el poste izquierdo de Facundo Sanguinetti que se transformó en el 1-0 parcial.

Banfield reaccionó y pudo conseguir el empate luego de un balón jugado al área en el que Mauro Méndez bajó la pelota para Rodrigo Auzmendi. El atacante definió de primera buscando el costado derecho de Fernando Muslera, pero el tiro se fue desviado.

El León, en cambio, fue certero. En una gran sucesión de pases que terminó con el centro pinchado de Facundo Farías desde el centro hacia la derecha para la llegada de Román Gómez, que controló dentro del área y a espaldas de su marcador para definir cruzado y poner el 2-0 a los 45.

En el complemento hubo reacción del Taladro, que en una ráfaga lo dio vuelta. El primero llegó a los nueve minutos luego de un centro desde la izquierda de Ignacio Abraham que se desvió en el camino y le permitió a Rodrigo Auzmendi anotar el descuento.

Poco después, a los 16, Lautaro Ríos igualó el juego luego de un tiro de esquina. El centro fue a la posición de Auzmendi, que cabeceó la pelota hacia el área chica para la aparición de Ríos, que con el segundo cabezazo en el área anotó el gol del empate. En un ratito lo había igualado, pero el equipo de Pedro Troglio quería más.

Dos minutos más tarde, a los 18, un centro desde la derecha de Frank Castañeda cayó como un misil en la cabeza de Martín Río, que definió con potencia y venció a Muslera para el 3-2. Sorpresa en el Florencio Sola: la remontada de Banfield tardó nueve minutos.

Estudiantes buscó la igualdad y estuvo cerca con el intento desde afuera del área de Mikel Amondarain. El remate tenía buena dirección, pero luego de un pique en el suelo dio en el poste derecho y se fue por el costado izquierdo, cruzando frente al arco del ya vencido Sanguinetti. No pudo ser.

La última fue con un envío al área que tras dos cabezazos quedó en la posición de Lucas Alario. El atacante se dio vuelta y remató, pero no causó peligro al arco de Sanguinetti, que no tuvo problemas en controlar el balón. Fue 3-2 para Banfield.

El resultado final dejó al equipo de Pedro Troglio en la novena posición con siete unidades; mientras que el elenco platense quedó segundo con nueve puntos. En la próxima fecha, Banfield visitará a Boca Juniors el domingo 24, desde las 18.15; mientras que a Estudiantes le tocará recibir a Aldosivi, el lunes 25, desde las 19.15.

-SÍNTESIS-

Banfield 3-2 Estudiantes.



Goles:

20’PT: Santiago Arzamendia (EST).

45’PT: Román Gómez (EST).

9’ST: Rodrigo Auzmendi (BAN).

16’ST: Lautaro Ríos (BAN).

18’ST: Martín Río (BAN).



Formaciones:

Banfield: Facundo Sanguinetti; Juan Iribarren, Alexis Maldonado, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; Lisandro Piñero, Martín Río, Santiago Esquivel, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi.

DT: Pedro Troglio.



Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain; Facundo Farías, José Sosa, Fabricio Pérez; Lucas Alario.

DT: Eduardo Domínguez.



Cambios:

37’PT: ingresó Leonardo Suárez por Fabricio Pérez (EST).

ET: ingresó Gastón Piovi por Santiago Ascacíbar (EST).

ET: ingresó Lautaro Ríos por Santiago Esquivel (BAN).

12’ST: ingresó Santiago López por Juan Iribarren (BAN).

12’ST: ingresó Frank Castañeda por Lisandro Piñero (BAN).

16’ST: ingresó Ramiro Funes Mori por Facundo Farías (EST).

16’ST: ingresó Edwuin Cetré por José Sosa (EST).

24’ST: ingresó Lucas Cornejo por Mikel Amondarain (EST).

31’ST: ingresó Nicolás Colazo por Gonzalo Ríos (BAN).

36’ST: ingresó Julio Furch por Rodrigo Auzmendi (BAN).



Amonestados:

24’PT: Rodrigo Auzmendi (BAN).

40’PT: Facundo Farías (EST).

21’ST: Santiago Núñez (EST).

25’ST: Ignacio Abraham (BAN).

33’ST: Mauro Méndez (BAN).

41’ST: Alexis Maldonado (BAN).



Árbitro: Nicolás Ramírez. VAR: Pablo Echavarría.



Estadio: Florencio Sola.

Video: Liga Profesional.