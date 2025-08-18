Vóley: con la entrerriana Melany Detzel, “Las Panteritas” alcanzaron el séptimo puesto

Con un séptimo puesto, la entrerriana Melany Detzel completó con la selección argentina femenina de vóley en el Mundial U21, disputado en Indonesia. Las Panteritas se quedaron con vencieron por 3-0 a Turquía, con parciales de 25-21, 25-18 y 25-21. De esta manera, concluyeron una histórica participación: con el equipo Sub 21 Argentina no jugaba desde hacía 24 años en cuartos de final.

La armadora nacida en Aldea Spatzenkutter aportó dos puntos tras ingresar desde el banco de los suplentes. Milena Margaria fue la máxima anotadora nacional con 12 unidades.

En esta última presentación, se vio a un equipo argentino agresivo y ordenado a lo largo de todo el partido. Buenas acciones de ataque, bloqueo y saque, y un constante juego en equipo, Las Panteritas cerraron el torneo con una sonrisa.

Después de 24 años, Argentina volvió a estar en cuartos de final en un Mundial U21: la última vez había sido en el 2001 en República Checa. Además, es la primera vez que superan la fase de grupo de manera invicta.

A lo largo de la competencia, Las Panteritas lograron cosechar un total de 7 victorias en 9 partidos. Triunfaron frente a Canadá, Puerto Rico, Serbia, Vietnam, Indonesia, República Checa y Turquía.