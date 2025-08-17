Con autoridad, River venció a Godoy Cruz y es puntero en su zona

Este domingo la acción por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional enfrentó a River Plate y Godoy Cruz en el estadio Más Monumental. El duelo por la Zona B del certamen contó con el arbitraje de Sebastián Zunino, acompañado en el VAR por Ariel Penel.

River encontró la ventaja temprano en el partido. Fue tras un control en el borde del área de Bautista Dadín, que habilitó a Sebastián Driussi. El atacante, que venía desde atrás, definió de derecha apuntando al costado izquierdo del arco defendido por Franco Petroli, que pese a su estirada, no pudo evitar el 1-0 parcial a los tres minutos.

Pero Godoy Cruz no tardó en empatar el juego. Fue a los nueve, luego de un pelotazo largo de Petroli que Agustín Auzmendi bajó para el avance a toda velocidad de Santino Andino. Una vez dentro del área, el atacante tocó al medio para la llegada de Auzmendi, que definió abajo y venció a Jeremías Ledesma, anotando el 1-1.

Pero River volvió a ponerse en ventaja poco después. Esta vez fue Giuliano Galoppo el que aprovechó luego de una definición de Dadín que rechazó Petroli. El mediocampista ex Banfield remató tras el rebote del arquero y venció al último defensor que estaba sobre la línea para el 2-1 parcial a los 19.

Godoy Cruz no se quedó de brazos cruzados y volvió a alcanzar el empate. Esta vez fue en un contragolpe que le permitió a Facundo Altamira controlar el balón dentro del área. El atacante enganchó ante la salida de Lautaro Rivero, que dejó el pie y le cometió penal. De la ejecución se encargó Auzmendi, que definió alto y al medio para el 2-2 a los 29.

Antes del final de la primera mitad, River volvió a ponerse en ventaja. Fue a los 50, luego de un tiro de esquina ejecutado desde el costado derecho en el que Galoppo ganó de cabeza y remató cruzado al poste derecho de Petroli para el 3-2 parcial.

Ya en el complemento, River llegó al cuarto temprano en el juego. Un desborde de Galoppo que derivó en un centro y la distracción del fondo del Tomba le permitió a Driussi definir por encima de Petroli para el 4-2 definitivo a los cuatro minutos.

Cerca del final del encuentro, Maximiliano González anotó el descuento para Godoy Cruz, pero el tanto fue anulado por offside en el origen de la jugada, por lo que el tanteador ya no se movió: hubo victoria del equipo de Marcelo Gallardo.

Con la victoria, el equipo de Marcelo Gallardo llegó a 11 puntos y es líder de la Zona B, mientras que el Tomba quedó penúltimo con tres unidades. En la próxima fecha, River será visitante de Lanús, el lunes 25 desde las 21.15; mientras que el Tomba será anfitrión de Vélez, ese mismo día desde las 17.

-SÍNTESIS-

River Plate 4-2 Godoy Cruz.



Goles:

4’PT: Sebastián Driussi (RIV).

9’PT: Agustín Auzmendi (GOD).

19’PT: Giuliano Galoppo (RIV).

29’PT: Agustín Auzmendi -penal- (GOD).

50’PT: Giuliano Galoppo (RIV).

4’ST: Sebastián Driussi (RIV).



Formaciones:

River Plate: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Juan Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Kevin Castaño; Giuliano Galoppo, Juan Quintero, Ignacio Fernández; Bautista Dadín y Sebastián Driussi.

DT: Marcelo Gallardo.



Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Morán; Nicolás Fernández, Vicente Poggi; Facundo Altamira, Gonzalo Abrego, Santino Andino; Agustín Auzmendi.

DT: Walter Ribonetto.



Cambios:

35’PT: ingresó Marcos Acuña por Fabricio Bustos (RIV).

ET: ingresó Matías Galarza por Juan Quintero (RIV).

ET: ingresó Guillermo Fernández por Nicolás Fernández (GOD).

13’ST: ingresó Maximiliano González por Vicente Poggi (GOD).

13’ST: ingresó Walter Montoya por Gonzalo Abrego (GOD).

18’ST: ingresó Juan Meza por Ignacio Fernández (RIV).

24’ST: ingresó Misael Sosa por Facundo Altamira (GOD).

25’ST: ingresó Miguel Borja por Sebastián Driussi (RIV).

25’ST: ingresó Gonzalo Martínez por Bautista Dadín (RIV).

35’ST: ingresó Daniel Barrea por Agustín Auzmendi (GOD).



Amonestados:

13’PT: Juan Morán (GOD).

43’PT: Marcos Acuña (RIV).

7’ST: Guillermo Fernández (GOD).

12’ST: Milton Casco (RIV).

20’ST: Matías Galarza (RIV).

33’ST: Mateo Mendoza (GOD).



Árbitro: Sebastián Zunino. VAR: Ariel Penel.



Estadio: Más Monumental.

Video: Liga Profesional.