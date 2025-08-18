Un hombre murió en un incendio en la planta de residuos de Diamante

Un hombre murió en medio de un incendio en Entre Ríos. Ocurrió la noche de este domingo, en la planta de tratamiento de residuos de Diamante.

Según informó Ahora, sucedió en calle 25 de Mayo al final, donde se encuentra la planta de tratamiento de residuos. Al llegar al lugar, las llamas estaban siendo extinguidas por Bomberos Voluntarios.

El fuego había afectado una instalación sanitaria, donde hallaron a un hombre mayor de edad fallecido.

La víctima es un vecino del lugar quien, de acuerdo a relatos obtenidos, habría ingresado momentos antes al lugar y habría ocasionado el incendio de manera voluntaria.

Desde el Ministerio Público Fiscal se dispusieron pericias por parte de Policía Científica y de Bomberos Zapadores, que permitan establecer las formas y circunstancias en que sucedió el siniestro con la fatal consecuencia.