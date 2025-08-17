Ruta 42: perdió el control y terminó contra una barranca

Un hombre perdió el control de su vehículo y terminó chocando contra una barranca, a la altura de Colonia Elía

En la madrugada de este domingo, alrededor de las 4:45, se registró un siniestro vial en el kilómetro 220 de la ruta provincial 42, a la altura de Colonia Elía.

El hecho involucró a un automóvil Volkswagen Polo, conducido por un hombre de 31 años, quien manifestó que perdió el control del vehículo mientras circulaba por la ruta, lo que provocó que impactara contra una barranca.

Afortunadamente, el conductor resultó ileso, aunque el rodado sufrió importantes daños materiales.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría de Colonia Elía, que llevó adelante las actuaciones correspondientes para establecer las causas del accidente.

