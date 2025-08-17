Boca cortó la racha con una holgada victoria en Mendoza

Leandro Paredes impulsó el centro que acabó en el primer gol de Boca.
Este domingo la actividad por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional finalizó en Mendoza. El estadio Malvinas Argentinas recibió el duelo entre Independiente Rivadavia y Boca Juniors, que contó con el arbitraje de Pablo Dóvalo y la presencia en el VAR de José Carreras.
Nota en desarrollo.
Con el triunfo, el Xeneize alcanzó los seis puntos y está décimo en la tabla de posiciones; mientras que la Lepra quedó 13° con cuatro unidades. En la próxima fecha, Boca recibirá a Banfield el domingo 24, desde las 18.15; mientras que Independiente Rivadavia visitará a Tigre el viernes 22, desde las 20.
-SÍNTESIS-
Independiente Rivadavia 0-3 Boca Juniors.
Goles:
30’PT: Tomás Bottari -en contra-.
43’ST: Exequiel Zeballos.
45’ST: Alan Velasco.
Formaciones:
Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Maximiliano Amarfil, Thomas Ortega; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori.
DT: Alfredo Berti.
Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merendiel y Edinson Cavani.
DT: Miguel Russo.
Cambios:
18’ST: ingresó Matías Fernández por Pedro Souto (IRI).
18’ST: ingresó Kevin Retamar por Maximiliano Amarfil (IRI).
18’ST. ingresó Milton Giménez por Edinson Cavani (BOC).
18’ST: ingresó Exequiel Zeballos por Brian Aguirre (BOC).
24’ST: ingresó Williams Alarcón por Carlos Palacios (BOC).
28’ST: ingresó Alan Velasco por Miguel Merentiel (BOC).
31’ST: ingresó Juan Barbieri por Thomas Ortega (IRI).
45’ST: ingresó Alejo Osella por Tomás Bottari (IRI).
45’ST: ingresó Santiago Muñoz por Luciano Gómez (IRI).
Amonestados:
20’PT: Carlos Palacios (BOC).
22’PT: Pedro Souto (IRI).
26’PT: Marco Pellegrino (BOC).
38’ST: Alan Velasco (BOC).
48’ST: Sheyko Studer (IRI).
Árbitro: Pablo Dóvalo. VAR: José Carreras.
Estadio: Malvinas Argentinas.