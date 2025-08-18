Prevén hasta 70 milímetros de lluvia en una provincia que está bajo alerta por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por lluvias y tormentas en Entre Ríos. Las inestabilidades llegarán este lunes de tarde y noche en 7 departamentos del oeste: Paraná, La Paz, Diamante, Villaguay, Nogoyá, Victoria y Gualeguay. Este martes se extiende a toda la provincia.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional. Prevén vientos de hasta 59 Km/h.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual, publicó Ahora.

Alerta para este lunes





Mapa para este martes